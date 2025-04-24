Нічна атака на Київ: все, що відомо про руйнування, загиблих та поранених (фото і відео)

Руйнування у Києві після атаки у ніч проти 24 квітня / © Управління ДСНС Києва

Реклама

Російська армія у ніч проти 24 квітня влаштувала комбіновану атаку на Київ балістичними, крилатими ракетами та безпілотниками «Шахед». За останніми даними, загинули 9 людей, ще понад 70 осіб постраждали. У столиці зафіксовані численні руйнування, горіли пожежі.

Все про нічну атаку на Київ читайте на ТСН.ua.

Близько 01:00-2:00 години Київ зазнав комбінованої атаки, зокрема були зафіксовані удари балістичних ракет з різних напрямків. Працювали сили ППО. Місцева влада повідомила про влучання по цивільній інфраструктурі.

Реклама

У Голосіївському, Шевченківському та Святошинському районах виникли пожежі. Горіли гаражі, будинки, автомобілі. Був пошкоджений McDonalds біля метро «Лук`янівська».

Пошкоджений McDonalds біля метро «Лук`янівська» / © ТСН

Пошкоджений McDonalds біля метро «Лук`янівська» / © ТСН

Найбільше постраждав Святошинський район

Через російську атаку найбільше постраждав Святошинський район Києва, повідомив мер Віталій Кличко. Там у шести локаціях виникли пожежі та було повністю зруйновано житловий будинок.

«Це старий будинок, який будувався ще наприкінці Другої світової війни. На жаль, від нього нічого не залишилось», — повідомив директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук у ефірі «Київ24».

Він додав, що у тому будинку проживало 15 людей. Після атаки знайшли лише шістьох. Рятувальники на місці розбирають завали, під якими можуть бути люди.

Ткачук зазначив, що загалом у столиці зафіксовано 18 «місць падінь» російських ракет і дронів.

Руйнування в Києві після атаки у ніч проти 24 квітня / © ДСНС

Руйнування в Києві після атаки у ніч проти 24 квітня / © ДСНС

Руйнування в Києві після атаки у ніч проти 24 квітня / © ДСНС

Руйнування в Києві після атаки у ніч проти 24 квітня / © ДСНС

Загиблі та поранені через атаку на Київ

За даними очільника МВС Ігоря Клименка, внаслідок ударів по Києву загинуло щонайменше дев’ятеро людей, а понад 70 — постраждали. В ДСНС інформували, що шестеро з постраждалих — діти.

Рятувальники розбирають завали зруйнованого будинку у Святошинському районі.

«З-під руїн чути телефонні дзвінки. Пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події», — наголосив міністр.

За словами Клименка, на кожній локації, де постраждали люди, залучені психологи ДСНС та поліції.

Зокрема, у Святошинському районі загинула 84-річна Олена Лунівна. На кадрах із місця події донька Людмила сидить біля тіла матері та оплакує її.

Дата публікації 08:28, 24.04.25 Кількість переглядів 2 У Святошинському районі Києва жінка оплакує загиблу маму

Як кияни пережили нічну атаки — розповіді очевидців

Допоки росіяни завдавали ударів по українській столиці і працювали сили ППО, кияни очікували на відбій повітряної тривоги у метро, яке стало для них тимчасовим прихистком. Там незламні українці заспівали «Ой, у лузі червона калина». Зокрема, пісню виконала Тетяна Іванівна — українська співачка (народне сопрано), солістка Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки (2006), народна артистка України (2023).

Кияни у метро під час російської атаки заспівали «Ой, у лузі червона калина» / © ТСН

Рятувальники в метро під час атаки на Київ / © ТСН

и