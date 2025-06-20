Нічна атака РФ по Україні: усе про руйнування в Одесі, Харкові та інших містах (фото)

Пожежа в Одесі внаслідок російської атаки у ніч проти 20 червня

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Росія вкотре атакувала Україну ударними безпілотниками у ніч пороти 20 червня. Під ворожими ударами перебували Одеса, Харків, Дніпропетровська область та Сумська громада. Там зафіксовані руйнування та пожежі, є постраждалі та загиблий.

Усе про нічну атаку на Україну 20 червня та її наслідки читайте на ТСН.ua.

Від вечора 19 червня і в ніч проти 20 червня російська армія запустила по Україні 86 дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із шести напрямків. Протиповітряна оборони знешкодила 70 ворожих дронів на півночі, сході та півдні країни. Так, 34 БпЛА були збиті вогневими засобами ураження, ще 36 — локаційно втрачені/придушені радіоелектронною боротьбою.

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Попри старання ППО, сталися і влучання у восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 11 локаціях.

Атака на Одесу

Вночі в Одесі пролунали сильні вибухи: ворог атакував місто щонайменше 10 безпілотниками. Російські удари пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки, корпуси закладів вищої освіти, магазини, газопровід та автомобілі.

Мер Одеси Геннадій Труханов поінформував, що на узбережжі внаслідок падіння дрона виникла пожежа і вибуховою хвилею було пошкоджено об’єкти рекреації.

Через влучання дрона у середмісті загорілась чотириповерхівка. Пожежа фактично знищила будівлю. Там обвалилися перекриття та стіни, під завалами можуть перебувати люди.

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Рятувальники врятували з пожежі трьох людей, ще шістьох евакуювали. На надзвичайників обвалилися конструкції будинку, через що постраждали троє вогнеборців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОДЕСА у СЛЬОЗАХ! СТІЛЬКИ РУЙНУВАНЬ! ГОРІЛИ будинки, авто! НАСЛІДКИ НАЖИВО

Пожежа в Одесі внаслідок атаки 20 червня / © Facebook/Геннадій Труханов

Пожежа в Одесі внаслідок атаки 20 червня / © Facebook/Геннадій Труханов

Пожежа в Одесі внаслідок атаки 20 червня / © Офіс Генерального прокурора

Також був пошкоджений 23-поверховий житловий будинок: там загорілися 18, 19 і 20 поверхи. З будівлі евакуювали 600 людей.

Пожежі охопили ще п’ять житлових будинків.

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Пошкоджений будинок в Одесі внаслідок атаки 20 червня / © ДСНС

Пошкоджений будинок в Одесі внаслідок атаки 20 червня / © Офіс Генерального прокурора

Пошкоджений будинок в Одесі внаслідок атаки 20 червня / © Facebook/Геннадій Труханов

«Укрзалізниця» повідомила про пошкодження інфраструктури залізничного вокзалу в Одесі: уражені контактна мережа та рейко-шпальна решітка. Фахівці ліквідовують насідки. Поїзди курсують за графіком.

За даними ДСНС, загалом в Одесі зафіксовано понад 10 влучань, постраждали 14 осіб. На жаль, одна людина загинула.

Атака на Харків

Харків двічі за ніч опинився під атакою російських дронів. У місті сталося п’ять «прильотів». Мер Ігор Терехов повідомив про влучання біля багатоповерхових житлових будинків. На місці одного з «прильотів» у Шевченківському районі виникла пожежа. Також горів дах незаселеної новобудови, було влучання на подвір’я багатоповерхівки: вибиті шибки, пошкоджені близько 50 авто.

Влучання було і в в Основʼянському районі. Там під ударом був приватний сектор.

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Наразі відомо про трьох постраждалих — один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес.

За даними від начальника Управління протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури Спартака Борисенка, через нічну атаку були пошкоджені житлові багатоповерхівки, будівля цивільного підприємства, дитсадок, спортивна споруда та понад 50 авто.

Наслідки атаки на Харків 20 червня / © ДСНС

Наслідки атаки на Харків 20 червня / © ДСНС

Наслідки атаки на Харків 20 червня / © ДСНС

Атака на Дніпропетровську область

Російські війська обстріляли з артилерії та атакували дронами Нікополь, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади Дніпропетровської області. Було пошкоджено два промислові підприємства.

За даними очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Вілкула, був важко поранений 39-річний чоловік. Пошкоджені чотири приватні будинки, два навчальні заклади, авто та газопровід.

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Атака на Сумську громаду

Російські окупанти вночі атакували безпілотниками Сумську громаду. У Ковпаківському районі Сум загорілася одна із будівель житлового сектору. Пожежу загасили. Минулося без постраждали.