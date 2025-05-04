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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Нічна атака "Шахедів" у Києві: очевидці розповіли про пожежі та руйнування

В одному з будинків довелося рятувати 80-річну жінку, яка не могла самостійно вийти на вулицю.

Автори публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон Олена Мацюцька
Руйнування після атаки "Шахедів"

Руйнування після атаки «Шахедів» / © ТСН

У ніч проти 4 травня внаслідок атаки ворожих «Шахедів» у Святошинському районі Києва виникла пожежа у трьох приватних будинках. Лише дивом ніхто з тутешніх мешканців не постраждав.

Про пережите минулої ночі жителі пошкоджених будинків розповіли кореспондентці ТСН Олені Мацюцькій.

В одному з будинків довелося рятувати 80-річну жінку, яка не могла самостійно вийти на вулицю.

«Чоловіка заклинило в туалеті, а на мене полетіло все — стеля, вікна. Добре, що сусідські хлопці підбігли. Помогли витягнути бабусю з кімнати… А потім почало моментально все горіти. Чоловік спочатку намагався шлангом щось гасити, але ж без толку було», — розповідала про пекельну ніч жінка.

За її словами, пожежники гасили вогонь до 4 ранку.

«Нам повезло. А от у сусідів… Там троє дітей, молодшому місяць. І вони вчора буквально десь о десятій годині поїхали до знайомих на дачу. У будинку залишилась тільки бабуся і дідусь. То вони ледь встигли вискочити. Трохи опіки получили. Але живі», — продовжувала розповідь жінка.

Мешканець ще одного пошкодженого будинку розповів, що вогонь, який підбирався до його житла, ледь встигли загасити пожежники.

Він каже, що в час ворожої атаки був на роботі, але його дружина буда вдома і її відкинуло вибуховою хвилею від вікна.

«Мене відкинулося, а потім ящик зі стіни впав. Якби він впав на мене, я, мабуть, не знаю, що б зі мною було… Викинуло мене. Я нічого не пам’ятаю. Тапки позлітали. По склу босою пішла, не знаю, як не порізалася», — розповіла про пережите вночі жінка.

Вона показала посічений уламками дах свого будинку та шифер із покрівель з інших будинків у своєму коридорі.

Сусідні будинки також понівечило після ворожого удару. Зокрема, в багатоповерхівці поруч у більшості квартир повністю повибивало вікна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БУДИНКИ, ЩО НЕ ЗГОРІЛИ, посічені “НА ДРУШЛЯК”. Мешканці київського СВЯТОШИНА ПОКАЗАЛИ наслідки АТАКИ

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських дронів 4 травня деякі райони столиці України постраждали від падіння уламків.

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