Нічна евакуація у Дніпрі: на вулицю виносили дітей і тварин

У висотці спалахнула квартира.
У Дніпрі у висотці загорілася квартира на першому поверсі. Жителів ще восьми поверхів, зокрема, дітей, а ще й тварин - довелося виводити й виносити на вулицю через димову завісу.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 20 грудня.
Більшість людей у цей час уже спали, тож рятувальники змушені були їх будити.
Минулося без потерпілих. Квартира, де сталася пожежа, вигоріла вщент.
Нагадаємо, раніше масштабна пожежа сталася у Рівному: складські приміщення гасили майже 6 годин.
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