Нічна пожежа у Києві: вогонь пошкодив 4 балкони, покоптив кілька квартир, а рятувальники залили водою три поверхи

Пожежу вдалося ліквідувати за 2 години. За цей час квартира, де зайнялося, вигоріла повністю.
63-річна жінка загинула під час нічної пожежі у 9-поверхівці Києва. Зайнялося близько першої ночі на 8 поверсі. Полум'я поширилося на чотири сусідні квартири. Шестеро осіб із вогню евакуювали пожежники, ще зо пів сотні на вулицю вийшли самі.
Про те, як минула решта ночі для мешканців будинку - 10 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Пожежу вдалося ліквідувати за 2 години. За цей час квартира де зайнялося, вигоріла повністю.
Рятувальники повідомляють - у залишках меблів згорілої квартири - виявили тіло - 63-річної жінки.
Сусіди кажуть - син нібито - пізно прийшов додому, коли квартира уже горіла.
Із зірваним голосом нині - Олена - згадує як вночі її рятували вогнеборці. А за нею - винесли і кота Девіна.
Вогонь пошкодив щонайменше 4 балкони на 9-му поверсі. Покоптив кілька квартир, а після - водою залило щонайменше три поверхи.
Нині на місці працюють рятувальники, поліцейські і газовики. З чого розпочалася пожежа - встановлюють.
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