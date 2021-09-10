Нічна пожежа у Києві: вогонь пошкодив 4 балкони, покоптив кілька квартир, а рятувальники залили водою три поверхи

Нічна пожежа у Києві: вогонь пошкодив 4 балкони, покоптив кілька квартир, а рятувальники залили водою три поверхи

Пожежу вдалося ліквідувати за 2 години. За цей час квартира, де зайнялося, вигоріла повністю.

63-річна жінка загинула під час нічної пожежі у 9-поверхівці Києва. Зайнялося близько першої ночі на 8 поверсі. Полум'я поширилося на чотири сусідні квартири. Шестеро осіб із вогню евакуювали пожежники, ще зо пів сотні на вулицю вийшли самі.

Про те, як минула решта ночі для мешканців будинку - 10 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Пожежу вдалося ліквідувати за 2 години. За цей час квартира де зайнялося, вигоріла повністю.

Рятувальники повідомляють - у залишках меблів згорілої квартири - виявили тіло - 63-річної жінки.

Сусіди кажуть - син нібито - пізно прийшов додому, коли квартира уже горіла.

Із зірваним голосом нині - Олена - згадує як вночі її рятували вогнеборці. А за нею - винесли і кота Девіна.

Новини України: під час пожежі у столичній багатоповерхівці загинула жінка

Вогонь пошкодив щонайменше 4 балкони на 9-му поверсі. Покоптив кілька квартир, а після - водою залило щонайменше три поверхи.

Нині на місці працюють рятувальники, поліцейські і газовики. З чого розпочалася пожежа - встановлюють.

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