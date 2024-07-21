Нічне сафарі під носом у росіян: ексклюзив Андрія Цаплієнка з фронту

Воєнкор ТСН Андрій Цаплієнко цього тижня був у максимально "гарячих точках". І досі перебуває у фронтовій зоні.

Нічне сафарі під носом у росіян – що вигадали українські воїни, щоб нейтралізувати російські авіабомби? І чи зможе ця стратегія переламати ситуацію на передовій уже до кінця літа? Деталі – в репортажі журналіста ТСН.Тиждень Андрія Цаплієнка, який відвідав пункт управління одного з українських підрозділів в Донецькій області.

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Ситуація на фронті ускладнюється, росіяни нарощують тиск по кількох напрямках. Вони активізувались в Харківській області, в районі міста Часів Яр, на Торецькому напрямку і найгарячішою точкою залишається район Покровська. Тут лише за минулу добу українські воїни відбили 36 штурмів ворога.

"Це важко собі уявити. Це просто штурми в режимі 24 на 7, коли українці перемелюють один за одним підрозділи ворога, коли, як кажуть бійці, набої закінчуються, а окупанти – ні. Хочу сказати, що 47-а бригада, попри такий тиск, практично тут не втратила своїх позицій, а деякі відбила в ворога", – каже журналіст.

Окупанти також активізували свій наступ на Липці в Харківській області. Вони заявили, що просунулись в північно-східній частині села Глибоке і взагалі на півночі Харківщини. Аналіз геоданих це не підтверджує.

Боротьба з КАБами

"Не можемо підтвердити і ми, оскільки знімали практично на кордоні з російською федерацією, проїхавшись під носом в росіян на баггі бригади "Хартія". Але зрозуміло, що від ідеї утримувати плацдарм в районі села Глибоке і розширити його до Липців вони точно не відмовились. Ну, і найбільшою проблемою для нас залишаються російські керовані бомби. Навіть офіцери Генштабу визнають – ми нічого з ними не можемо вдіяти", – зазначає Цаплієнко.

Одна зі спроб вирішити цю проблему відбулася в ніч проти суботи. Нібито, до двох десятків безпілотних апаратів атакували аеродром "Міллерово" в Ростовській області.

Міллерово - це основна операційна авіабаза для розміщення фронтових бомбардувальників біля України. Таких, як Су-30СМ, Су-25, Су-35. Скільки літаків згоріло, кільки було пошкоджено, невідомо. І російські блогери цей удар не коментують, мабуть, чекаючи від влади інструкцій.

"Але, якщо скоротиться кількість вильотів бомбардувальників по українській території, це буде означати, що ми знайшли спосіб боротися з КАБами: навіть попри заборону використовувати західну зброю по ворожих аеродромах", – зазначає Цаплінко.

Російські окупанти все ще чіпляються за плацдарм на півночі Харківщини, хоча українська зброя явно підкоротила їхні амбіції. На кількох ділянках поруч з Липцями Сили оборони просунулись впритул до кордону.

"Перед виїздом на нашому маршруті скидом з безпілотника поранило бійця "Хартії". Тож без засобів РЕБ доїхати "на нуль" цілим і неушкодженим тут взагалі немає шансів", – розповідає воєнкор ТСН.

Та крім РЕБ, життєво необхідна радіоелектронна розвідка. Вона сканує частоти, на яких полюють ворожі дрони.

Цього разу розвідникам вдалось залишитись непомітними і доїхати до кулеметників "Хартії". Але треба ще продертися крізь гущавину на саму позицію.

Важкий американський кулемет "Браунінг", попри поважний вік, залишається потужним засобом стримування противника. Якщо б його тут не було, піхота могла б і не витримати хвилю російських штурмів.

В травні "Хартію" за рекордні пів доби перекинули сюди із Серебрянського лісу.

"Бригада за 13 годин перемістилася з Лиманського напрямку на Харківський", – розповів штаб-сержант 13-ої бригади НГУ "Хартія" Кирило.

Не дати ворогу захопити Липці – наразі завдання-мінімум Сили оборони виконали. За словами Кирила, якщо росіяни зайшли б в Липці, вони б діставали ствольною артилерією до Салтівки.

Проте, завдання-максимум, – виштовхати росіян за лінію кордону, – залишається не доведеною до кінця справою. Не дають виконати її російські кориговані авіабомби. І КАБам наразі немає ефективної протидії.

"Вони, як тільки бачать, що ми просуваємося, одразу в бій пускають КАБи. КАБи – це страшне діло", – розповідає кулеметник, 13-а бригада НГУ "Хартія" Руслан.

Знищення російської авіації на землі змусило б росіян скоротити бомбові удари по українських тилах. Але Захід забороняє бити своєю зброєю по аеродромах ворога. Тож Сили оборони змушені атакувати авіабази росіян дронами.

Суботня нічна атака на аеродром "Міллерово" в Ростовській області має стати тестом: якщо кількість КАБів, які летать на голови українців, зменшиться, значить, безпілотна стратегія України працює. Інший спосіб – не дати окупантам визначити цілі. Зробити їх сліпими.

Уночі, в темряві, непомітно для ворога, зенітники вирушають займати позицію неподалік від міста Часів Яр на Донеччині. Їхня установка – це доволі вдалий гібрид радянського тягача МТ-ЛБ і швидкострільної зенітної гармати ЗУ-23-2, зібраний майстрами "Холодного Яру". Конструкція установки дає командиру більший вибір варіантів, з якої точки відкривати вогонь.

Російські безпілотники десятками висять в небі на Часовим Яром і підшуковують цілі для російської "арти" та КАБів.

"24/7 постійно. Немає такого часу, щоб їх не було. Одні замінюються іншими", – каже командир зенітної батареї, 93-я бригада "Холодний Яр" Дмитро.

Збитий безпілотник означає, що піхота втримає свої позиції. Але навіть, якщо дрон просто відігнали, задача виконана, каже командир батареї.

"Збиття це вже ідеальний варіант. Але невиконання ними завдання це вже результат. Розвідник їхній не провів розвідку. По нашій артилерії вогонь не відкрили. Значить, відкрила вогонь наша артилерія. Значить, допомогла піхоті. Тобто, для цього ми і працюємо", – пояснює Дмитро.

Так зараз має працювати весь фронт – як великий годинниковий механізм, в якому немає неважливих елементів. Бо від справної роботи кожної маленької деталі цього механізму залежить зараз доля країни.

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Нічне сафарі під носом у росіян! Українські воїни вигадали, які нейтралізувати російські авіабомби

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