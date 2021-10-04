Нічні клуби, сауни і випивка: в соцмережах засвітили акаунт одного з підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові

Нічні клуби, сауни і випивка: в соцмережах засвітили акаунт одного з підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові

За словами знайомої підозрюваних, чи були хлопці тверезими в момент того, що сталося, наразі невідомо.

У соціальних мережах з'явився скріншот аккаунта одного з підозрюваних у жорстокому побитті поліцейських в Чернігові.

Сторінку хлопця користувачі виклали в соціальні мережі.

На сторінці є відео, приурочене до 18-річчя одного з підозрюваних. Власне, сам відеоряд — це, очевидно, добірка подій, які хлопці проживали разом. На ролику видно, як молоді люди відпочивають в нічних клубах, саунах, нерідко випивають і дуріють.

До слова, про те, що хлопці не проти спиртного, нам розповіла одна з їхніх знайомих. Дівчина попросила змінити її ім'я в цілях безпеки.

"Так, вони з друзями випивали. Але сам Діма (підозрюваний у злочині, — ред.) пив небагато. За весь час жодного разу не бачила його сильно напідпитку. В якому він стані був того вечора, невідомо", — розповіла ТСН.ua знайома підозрюваного Олександра.

Нагадаємо, що батько підозрюваного молодика розповів про приїзд патрульних. За його словами, до супермаркету приїздили патрульні, але, постоявши, поїхали геть.

Новини України: в соцмережах засвітили аккаунт одного з підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові

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