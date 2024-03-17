Нічні вибухи на НПЗ в Росії – з'явилися нові подробиці атаки

Завдяки СБУ абревіатура "НПЗ" розшифровується тепер, як "новий палає завод".

У ніч проти 17 березня СБУ спільно з ССО та Силами безпілотних систем ЗСУ відпрацювали дронами по ще одному НПЗ Росії – Слов'янську-на-Кубані.

Про це ТСН.ua повідомило поінформоване джерело.

"Вже можна говорити про успішний результат – зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю", - зазначило джерело.

Джерело також додало, що СБУ продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу Росії і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну.

Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних російських заводів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибухи та пожежі на двох нафтопереробних заводах у Самарській області РФ, які були спричинені атакою невідомих безпілотників.

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