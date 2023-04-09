Нічний обстріл Запоріжжя: ракета влучила у будинок, загинула дитина (фото)

У момент обстрілу вся родина перебувала у будинку.

Сьогодні вночі у Запоріжжі прогримів вибух. Ракета влучила у житловий будинок, де проживали три людини - чоловік, жінка та дитина 2012 року народження. Вижила, на жаль, тільки жінка.

Як передає кореспондент ТСН.ua, пошукові роботи на місці трагедії закінчено.

Фото: ТСН.ua

Внаслідок влучання ракети частково зруйновано приватний будинок, горів дах на загальній площі 100 кв.метрів. Знайдено другу воронку поруч із сусіднім домогосподарством. Пошкоджені сусідні будинки (вікна, дахи).

Фото: ТСН.ua

На місці працюють, енерго та газова служби міста, поліція, медична служба, комунальна служба "Кобра". Відбувається обхід сусідніх будинків. Всього залучено 13 одиниць техніки та 62 спеціалістів.

Раніше стало відомо, що на Сумщині зафіксували 89 ворожих "прильотів": скидали боєприпаси з дрона та обстрілювали.