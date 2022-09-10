Нічний рейд вулицями Києва: як поліцейські ловлять порушників (фото)

В ніч проти суботи в Києві поліція (представники ГУНП в Києві) провела рейд, під час якого правоохоронці незадовго до настання комендантської години перевіряли документи та особисті речі у відвідувачів закладів громадського харчування.

А після 23.00 охоронці порядку мали підстави затримувати порушників, які перебували на вулицях міста.

Як живе нічна столиця та з ким мають справу поліцейські – все це побачив кореспондент ТСН.ua.

"Такі рейди у нас відбуваються регулярно. Вирушаємо на пошук закладів громадського харчування, які працюють після 22.00 (наразі це заборонено) та на пошук порушників комендантської години. Тобто тих громадян, які, всупереч забороні, перебувають на вулиці. Щодо останніх – таких можемо затримувати та доправляти до райуправління", - розповіли поліцейські, сідаючи до службового автобуса.

Фото: ТСН.ua

За їхніми словами, після 24 лютого були випадки, коли на вулицях Києва затримували громадян і з гранатами, і з фотографіями блокпостів та поліцейських відділків в телефоні. На запитання про те, хто саме фотографував блокпости та поліцейські відділки, поліцейські майже в один голос відповідають, що серед таких було чимало таксистів, які свого часу приїхали до України на заробітки.

Першим закладом, куди ми попрямували, виявилось невеличке кафе на вулиці Іллєнко. В розпорядженні правоохоронців з'явилась інформація, що хтось з відвідувачів може мати заборонені речовини, тому автобус більш ніж з десятком кремезних поліцейських за мить зупинився біля входу в заклад. На годиннику – вже за 21.00, а в закладі життя кипить, на столах - алкоголь та кальяни. Правоохоронці перевірили у кожного відвідувача документи, ретельно оглянули особисті речі, але інформація про наркотичні речовини цього разу не підтвердилась.

Близько 22.00 наш автобус зупинився ще біля одного закладу в центрі столиці, недалеко від Паркової дороги. Але з нього як раз виходили відвідувачі.

Фото: ТСН.ua

"Можемо констатувати, що завдяки перевіркам, які тривають кожного тижня, такі заклади стали більш дисциплінованими. Не виключаємо, що порушники можуть бути, але це точно вже поодинокі випадки", - зазначили правоохоронці.

Минула ще година і в правоохоронців вже з'явились підстави виявляти порушників комендантської години. Як з’ясувалося, таких не довелось довго очікувати. Так, на перетині вулиць Фізкультури та Антоновича з'явились двоє чоловіків, які хотіли швиденько пройти повз поліцію, але шансів у них не було. Правоохоронці зупинили їх, повідомили про те, що перебування на вулиці після 23.00 є порушенням та попрохали надати документи.

"До нас не приїхало таксі, довелося йти пішки", - сказав один з порушників.

Поліцейські ретельно оглянули вміст кишень, інші особисті речі, зробили попередження та наказали більш не порушувати встановлені правила. Один з порушників додав, що він є військовим волонтером і так вийшло, що довелось затриматись.

Як повідомили поліцейські, під час перевірок представники центрів комплектування мають право видавати повістки. Наприклад, під час минулої перевірки представники центрів комплектування виписали порушникам в Києві 119 повісток з метою перевірки їх на військовому обліку.

Раніше стало відомо, що у Києві поліцейські спільно з військовими комісаріатами провели рейд розважальними закладами.

На порушників, які перебували на вулицях столиці під час комендантської години, склали адміністративні протоколи. Крім того, 119 громадянам вручили повістки з метою перевірки їхнього перебування на військовому обліку.

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