Нічний вибух у Києві: все, що відомо про наслідки і постраждалих (фото, відео)

Рятувальники розбирають завали на місці вибуху та шукають людей. Існує загроза обвалення конструкцій будинку.

У Києві в ніч проти 22 червня стався сильний вибух у 16-поверхівці через, ймовірно, витік газу. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі, зруйновано кілька квартир.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про вибух у Києві 22 червня.

Вибух стався в 16-поверхівці

Уночі після відбою повітряної тривоги в Києві місцеві жителі повідомили про звуки вибухів на лівому березі. Пабліки заявляли про вибух начебто газового балону в будинку на вулиці Андрія Малишка, 33 (Дніпровський район).

Після вибуху в багатоповерхівці спалахнула сильна пожежа: сильне полум’я охопило кілька поверхів, звідки валив густий чорний дим. У Мережі з’явилися відео з охопленою вогнем квартирою на четвертому поверсі, на якому було чутно страшні крики людей.

На місце інциденту прибули рятувальники та медики.

У Києві ймовірно після вибуху газу спалахнула пожежа / Фото: соцмережі

Ймовірна причина вибуху

Згодом очільник КМВА Сергій Попко повідомив, що за попередніми даними, вибух у 16-поверхівці Києва стався через витік газу. Внаслідок інциденту буквально рознесло кілька квартир, а пожежа охопила 150 кв. м площі. Рятувальники узялися шукати на місці людей.

Що відомо про руйнування та постраждалих

Як поінформували пізніше в ДСНС, у 16-поверхівці зруйновано чотири та пошкоджено шість квартир на сьомому та восьмому поверхах. До ліквідації наслідків вибуху було залучено 70 надзвичайників та 13 одиниць техніки.

Під ранок мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рятувальники знайшли під завалами будинку тіло одного загиблого. Однак пізніше в ДСНС поінформували про двох загиблих та п’ятьох постраждалих. Водночас врятували вдалося 18 людей. Окрім медиків, постраждалим на місці допомагали психологи від ДСНС.

Розповіді свідків вибуху

Додамо, на місці інциденту розбиті намети Червоного Хреста і працює "Пункт незламності", де люди можуть перечекати ліквідацію наслідків вибуху. Поліція збирає свідчення очевидців. Місцеві кажуть, що був сильний запах газу після вибуху.

Одна з жительок пошкодженого будинку наголосила – головне, що не постраждали діти та їхній домашній улюбленець.

"Найголовніше – що діти здорові і живі, і що кота врятували. Це найголовніше, а решту все буде нормально", – сказала жінка.

Жителька пошкодженої вибухом багатоповерхівки в Києві з котом на руках / Фото: ТСН.ua

Близько 10:00 у пошкодженому вибухом будинку виникла загроза обвалення, тож його залишили всі рятувальники. За роботу узялися альпіністи від ДСНС. Наразі відбувається демонтаж пошкоджених конструкцій за допомогою автокранів.

Вибух газу в Києві: багатоповерхівка може обвалитися в будь-який момент

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