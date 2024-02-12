"Ницість і плювок в обличчя": у Мережі обурені вчинком поляків, які висипали зерно з українських фур

Українці зазначають, що польські протестувальники висипали просто на землю зерно, яке було вирощене на замінованих полях, яке фермери збирали, ризикуючи життям.

Українці в Мережі обурені діями польських протестувальників, які на кордоні повисипали зерно з українських вантажівок. Зокрема, дії поляків називають "ницістю", "ганьбою" та "гріхом".

ТСН.ua зібрав реакцію українців у соцмережах на те, що поляки висипають українське зерно з фур.

Нагадаємо, напередодні на кордоні перед Дорогуськом польські протестувальники пошкодили болгарками замки та відсіки кількох фур і висипали з них українське зерно. Перед цим інцидентом польські фермери оголосили, що від 12 лютого блокуватимуть напрямки пунктів пропуску "Устилуг" та "Угринів".

Реакція українців на вчинок поляків із зерном

Мер Львова Андрій Садовий назвав проросійськими провокаторами тих поляків, які висипали зерно з українських вантажівок.

"Назвемо речі своїми іменами. На цьому фото – українське зерно, яке висипали польські, а насправді проросійські провокатори, з українських вантажівок. Псевдоблокада на кордоні триває", – йдеться в заяві міського голови.

"Українці буквально поливають кров'ю поля, які родять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну – це як працювати сапером. Такі дії – ницість і ганьба", – наголосив Садовий.

Висипане поляками українське зерно на кордоні / Фото з Facebook-сторінки Андрія Садового

Народний депутат України Володимир В’ятрович виклав таке ж фото, як Садовий, і коротко підписав його: "То гріх".

Експерт з інформаційних війн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін прокоментував інцидент фразою "Jake bydle".

"Що ж. Колись ми теж заявимо, що просто повинні утримуватися своїх інтересів. І зробимо це фото сіміолом того рішення", – написав у Мережі військовослужбовець ЗСУ, аеророзвідник, блогер Олександр Карпюк (Серж Марко).

Пані посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що дуже важливо уникати узагальнення і спокуси виплеснути на партнерів те, що потрібно виплескувати на ворога.

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"І я про зерно напишу. В будь-якій конфліктній ситуації з друзями і партнерами наскладніше, але водночас і найважливіше – продовжувати фокусуватися на тому, що об’єднує, і наполегливо, але все-таки конструктивно вирішувати суперечки таким чином, щоб стати ближче, сильніше і зменшити вплив тих провокаторів, які самостійно чи під чиїмось впливом постійно вибирають тригерні теми для внесення розбрату. Це стосується зерна, зброї, історичних подій і багато чого іншого… це не значить, що не треба твердо, а іноді і жорстко обстоювати власні інтереси і цінності. Треба. Але дуже важливо уникати узагальнення і спокуси виплеснути на партнерів те, що потрібно виплескувати на ворога. Який у нас один – росія", – йдеться в заяві дипломатки.

Журналіст Олександр Рудоманов на тлі інциденту із зерном розкритикував за бездіяльність українців, які перебувають у Польщі.

"Що там українці в Польщі? Що роблять з блокадою кордонів? Інколи прапорців на аватарках замало", – написав він, додавши саркастичне зображення.

Мем про українців у Польщі / Зображення з Facebook-сторінки Олександра Рудоманова

"Людина, яка шанує землю і Бога, ніколи не буде висипати зерно на дорогу", – висловився підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

"Варто нагадати, що 30 липня 22 року мій дядько підірвався в полі на комбайні, збираючи зерно, щоб зараз польські проросійські пси нівечили українське зерно. Вельмишановний уряд Польщі, поліція Польщі, дякую!!!!!!!" – написала користувачка соцмережі X.

Допис у соцмережі Х про поляків, які висипали українське зерно

Коментарі з соцмережі Х про вчинок поляків з українським зерном:

"Моторошні фото. Хліб на землі... Зерно з країни, яка потерпає від агресії! Пани, та ви зажерлися";

"Польські громадяни при цілковитій підтримці влади знищують українське зерно. Зерно, які українці виростили на замінованих полях, ризикуючи життям. Увесь світ знає, що значить зерно для країни, яка пережила Голодомор. Знають польські фермери і влада. Це плювок в обличчя України";

"Зерно, яке вирощували, ризикуючи життям, яке полите кров'ю.... Це хліб!!!! Поляки кажуть, що вони сама віруюча нація в Європі, хіба з хлібом і Країною, в якій війна, так поступає нація, яка вірить в Бога? ...все вам повернеться сторицею!!!!";

"Насправді висипане зерно – це вже не на межі, а далеко за нею. Розумію, що зараз важкий час, але має бути реакція на найвищому рівні";

"Росіяни добре знають наші тригери і б’ють саме в найболючіше через свою агентуру в Польщі: зерно, хліб, голод, обстріляні поля. Але х*й вам, а не наша поразка!";

"Невже і за це вони не відповідатимуть, а ми, як завжди, похнюпивши голову, чекатимемо на коли "потеплішає"?";

"У мене серце кров'ю обливається. Я вірю, що нормальних поляків, які нам допомагають, більшість. Але декому рублі не пахнуть. Які ж мразі. Наше зерно збирається на замінованих полях, фермери жертвують своїм здоров'ям і навіть віддають життя, а проплачені мразоти його нищать";

"Мого прадіда за це золоте зерно серед ночі з хати витягнули НКВД і до сих пір ми не знаємо його долі. Ох, не знають поляки, що таке голод, ой не знають".

Зауважимо, що поліція польського міста Хелм почала розслідування інциденту з зерном на кордоні з Україною біля пункту пропуску в Дорогуську. Правоохоронці з’ясовують деталі та вилучають докази на місці, після чого матеріали будуть скеровані до прокуратури для кримінальної та правової експертизи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Поляки на кордоні капостять і висипають з фур українське зерно!

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