"Ніде не працює, пиячить і б'є малих": у Житомирі шукають горе-матір, яка зачинила дітей у гуртожитку і зникла

"Ніде не працює, пиячить і б'є малих": у Житомирі шукають горе-матір, яка зачинила дітей у гуртожитку і зникла

Дітей в жінки вилучали вже п'ять разів.

У Житомирі розшукують жінку, яка залишила малих дітей без їжі та догляду. 4-річна дівчинка та її старший 8-річний братик більше доби просиділи в замкненій квартирі. Про те, що малі вдома самі, служба в справах дітей дізналася від їхньої матері. Вона подзвонила й сказала, що ще кілька днів не збирається повертатися додому.

Про це 8 листопада йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

"Жінка знаходилась у стані сп'яніння і сказала, що діти закриті вдома, а вона не збирається впродовж декількох днів повертатися додому. Вона сказала - заберіть дітей. Нічого не пояснювала, поклала трубку", - розповіла керівниця служби у справах дітей Житомирської міської ради Ольга Бібла.

Ювенальний інспектор, який приїхав рятувати дітей до гуртожитка, зазнімкував безлад в кімнаті. З їжі - лише залишки черствого хліба. Під замком в невеличкій кімнаті, де навіть не було туалета, діти просиділи понад добу.

"Діти були заплакані, голодні, недоглянуті, брудні і в антисанітарних умовах. Допоки працювали соціальні служби і поліцейські, а це - кілька годин - ніхто з дорослих так і не з'явився в оселі", - розповіла речниця ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.

Наразі діти перебувають у дитячому відділенні лікарні. Медики кажуть, мама до них так і не приходила. У малят гарний апетит. А старший братик навіть доглядає за меншою сестричкою.

Обидві дитини здорові, кажуть медики, і зараз проходять обстеження.

Їхньої ж мами в гуртожитку досі ніхто не бачив. Кімната зачинена, а телефон не відповідає.

Жінці 28 років, вона ніде не працює, кажуть сусіди. Виховує дітей сама, часто пиячить і б'є малих. А тим, хто заступається за них – погрожує.

Виявилося, що родина перебуває на обліку в соцслужб як неблагонадійна. За цей час дітей вилучали 5 разів - 3 в селі, де раніше жила жінка, і ще 2 - в Житомирі. Але щоразу повертали назад, бо вірили мамі, яка присягалася не пиячити.

"Діти поверталися, бо мати йшла в реабілітаційний центр, а це теж великий шлях для мами, і ми маємо використати всі засоби, щоб у дітей була мама. Якщо ці заходи і методи не спрацьовують, то залишається тільки позбавлення батьківських прав", - зазначили там.

Новини Житомирської області: копи розшукують жінку, яка залишила малих дітей без їжі та догляду

Цього разу за залишення дітей без догляду жінку планують притягти до кримінальної відповідальності. За такі дії їй може загрожувати два роки позбавлення або обмеження волі.

Жінку поліція досі розшукує. Долю дітей вирішуватиме комісія. Поки братик з сестричкою лишаються в лікарні, але якщо суд позбавить матір прав - їх передадуть до прийомної родини.

Нагадаємо:

У Львові дирекція готелю поскаржилася поліції на недоглянутого, голодного і хворого хлопчика, який вже 2 тижні живе в їхньому закладі. Поліція вилучила малого і вже хотіла помістити у притулок, але з'ясувалося, що в дитини "ковід".

який вже 2 тижні живе в їхньому закладі. Поліція вилучила малого і вже хотіла помістити у притулок, але з'ясувалося, що в дитини "ковід". А у Луцьку померла 8-річна дівчинка, яка, за словами матері, занедужала після того, як наїлася каштанів, придбаних у магазині. До лікарні її доправили у вкрай тяжкому стані. Бо, як з’ясувалося, кілька днів мама лікувала доньку самотужки.

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