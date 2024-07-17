Нідерланди 2014 року розглядали введення війська на територію України: що відомо

У 2014 році жертвами російської ракети, випущеної з підконтрольної бойовикам території, стали 298 пасажирів Boeing малайзійських авіаліній. Після падіння літака Росія намагалась звинуватити Україну в скоєному. Однак суд у Гаазі відтворив перебіг подій.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олександри Мітіної з Нідерландів.

Нідерланди розглядали можливість введення війська на підконтрольну бойовикам Донеччину після збиття ними пасажирського Boeing малазійських авіаліній 10 років тому. Сенсаційну інформацію оприлюднили журналісти нідерландського видання Nieuwsuur після інтервʼю з високопосадовцями.

Воєнну операцію планували, якби європейцям не надали доступ до місця авіатрощі. Саме бажанням повернути додому загиблих громадян пояснюють те, що Нідерланди публічно не засуджували Росію у перші дні після катастрофи. Однак, щойно тіла були репатрійовані, риторика стала жорсткішою.

Повернення тіл загиблих

Після семи років розслідування Гаазький суд дійшов висновку, що літак був збитий російською ракетою із буку, який належав збройним силам РФ.

"Перехоплені розмови показали, що рішення про надання військової підтримки було ухвалено Путіним. Також є конкретна інформація, що запит на постачання сепаратистам більш важких зенітних систем був поданий Путіну. Джерела також вказують на особисту участь президента в конфлікті на сході України", - сказав член спільної слідчої групи МН-17 Енді Краг.

На облавку рейсу МН-17 було 298 пасажирів і членів екіпажу - усі вони загинули. Гаазький суд визнав винними і засудив до довічного ув'язнення двох росіян Сергія Дубинського та Ігоря Гіркіна, а також українця Леоніда Харченка.

Терористи, які збили літак над Донеччиною

Усіх судили заочно - і всі вони нині на волі. Попри те що серед засуджених немає ані людини, яка безпосередньо натиснула на кнопку, ані вищого військового керівництва, на початку минулого року прокуратура Нідерландів неочікувано оголосила про призупинення справи.

"У нас є серйозні підстави вважати, що рішення приймав Путін, але наразі ми не можемо нічого зробити, тому що в цей момент він все ще є главою держави і має імунітет. Тож лише після того, як він втратить цю посаду, ми зможемо дивитися, що буде далі", - сказала прокурорка Нідерландів Дігна Ван Ботцелер.

Авіакатастрофа Boeing

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