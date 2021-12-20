Нідерланди назвали обвинувачених у вбивстві пасажирів рейсу МН17: хто підсудний і скільки років їм загрожує

Нідерланди назвали обвинувачених у вбивстві пасажирів рейсу МН17: хто підсудний і скільки років їм загрожує

Остаточне рішення у справі MH-17 суд винесе наприкінці наступного року.

Сьогодні, 20 грудня, прокуратура Нідерландів почала оголошувати обвинувачування в збитті пасажирського літака MH-17 у липні 2014-го року на непідконтрольній Україні території з російського комплексу "Бук". Під засідання суду прокурори розповіли, як збирали докази і реконструювали події липня 2014 року.

Більше про засідання йдеться у сюжеті ТСН.19:30

Хто обвинувачується у збитті літака

Обвинуваченими у справі проходять три громадянина Росії і один - України. Це - росіяни Сергєй Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко. Жоден із них не брав участі в слуханнях. Лише росіянин і підполковник ГРУ Олег Пулатов погодився співпрацювати зі слідством. Його інтереси представляють нідерландські адвокати. Через них він передав, що винним себе не вважає. Усіх чотирьох обвинувачених прокурори звинувачують у вбивстві, незалежно від того, мали ті на меті збити військових чи цивільний літак.

Яке покарання загрожує обвинуваченим

Прокуратура очевидно проситиме тривале ув’язнення, але чи буде це довічне - невідомо.

"Про які покарання думає прокурор, послухаємо (у середу – ред.). Ми очікуємо, що це буде досить високе покарання. Ми ще не знаємо, але, можливо, 30 років, можливо, все життя. Звісно, в кінці кінців, ви знаєте, в результаті дій підозрюваних загинуло 298 осіб. Це буде важливий день для нас, а також для членів сім’ї", - виголосив Петер Лангстраат, адвокат родичів загиблих рейсу.

Як збирали докази і реконструювали події липня 2014 року

Як повідомляє "Укрінформ", прокурор розповів, що їм вдалося встановити багатьох учасників телефонних розмов, які прослуховувалися. Дехто навіть підтвердив свій голос на записі.

“Ми звіряли телефонні дані з інформацією з інших джерел, перевіряли розташування телефонних веж. Також ми вилучали, зокрема, апаратуру, на яку проводилися зйомки, карти пам'яті, щоб перевірити, чи проводилися якісь маніпуляції, чи справжній, наприклад, знімок ”, - сказав він.

Справа МН17: прокурори розповіли, як збирали докази і реконструювали події | Новини світу

Крім цього, прокурор наголосив, що російська сторона надала фейкові супутникові знімки і що РФ не могла пояснити, де 17 липня 2014 року був “Бук” з номером “3Х2” 53-ї зенітно-ракетної бригади протиповітряної оборони російських збройних сил. Ба більше, Росія ветувала в Раді безпеки ООН рішення щодо створення міжнародного трибуналу. Саме тому суд відбувається у Нідерландах, звідки найбільша кількість загиблих.

До слова, оголошення обвинувального акту триватиме три дні, потім слухання поновлять у березні, де своїх аргументи зможе викласти захист. Остаточне рішення у справі MH-17 суд винесе наприкінці наступного року.

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Нагадаємо, 17 липня 2014 року літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який летів із Амстердама до Куала-Лумпур, за даними слідства, був збитий над контрольованим сепаратистами районом Донецької області. Всі 298 людей, які перебували на борту літака, загинули.

У травні 2018-го спільна слідча група (JIT), яка займається розслідуванням збиття малайзійського Boeing над Донбасом 17 липня 2014 року, презентувала проміжні результати своєї роботи. Слідчі встановили, що ЗРК "Бук", з якого було безпосередньо збито Boeing, належить до 53-ї зенітно-ракетної бригади російських ЗС, яка дислокується в Курську.