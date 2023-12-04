Нідерланди приймають українських біженців: які умови, виплати та інша допомога (фото)

Нідерланди продовжують приймати біженців з України та надавати їм тимчасовий захист. Його можуть отримати українці, які покинули домівки після 26 листопада 2021 року, їхні родичі, в тому числі партнери в цивільному шлюбі, та ще кілька категорій осіб.

Сайт ТСН.ua розповідає, яку допомогу надають українцям у Нідерландах. Розповідаємо про умови проживання, розмір фінансової допомоги, медичну допомогу та навчання.

Хто може отримати тимчасовий захист у Нідерландах

Тимчасовий захист у Нідерландах можуть отримати:

українці, які покинули домівки після 26 листопада 2021 року;

українці, які виїхали з України до 27 листопада 2021 року і перебували в Нідерландах;

члени родини (подружжя, партнери у цивільному шлюбі, неповнолітні діти та близькі родичі) українців та іноземці, які легально проживали в Україні;

Тимчасовий захист в Нідерландах надається до 4 березня 2024 року. Європейський союз планує подовжити його для українських біженців до 2025 року.

Статус тимчасового захисту в Нідерландах можна отримувати повторно. Наприклад, якщо вам не підійшли умови і ви переїжджаєте до іншої держави, або повернулися до України.

Умови проживання українців у Нідерландах

Українців у Нідерландах безкоштовно розселяють до тимчасового житла по всій країні: як у маленьких, так і великих містах. Амстердам переповнений і вас майже гарантовано поселять в іншому місті. Обрати місто та місце розміщення самостійно неможливо — це роблять центри для біженців. Це може бути, як окрема кімната (здебільшого), так і ліжко у гуртожитку. Зараз українцям пропонують проживання в готелях, на базах відпочинку, у приміщеннях шкіл або госпіталів, пристосованих для розміщення людей. У центрах для біженців українцям надають безкоштовне харчування.

Селище Гітгорн у Нідерландах, де живуть українці / Фото: ТСН.ua

Ще один, менш популярний варіант проживання — приймаюча сім’я.

На фото, які українські біженці надали сайту ТСН.ua, селище Гітгорн у Нідерландах, недалеко від Амстердама. Тут кілька готелів виділили для українців, які поїхали від війни. Для них організоване триразове харчування, прання одягу, можна безкоштовно користуватися велосипедами, на території є місця для відпочинку та тенісні столи.

Селище Гітгорн у Нідерландах, де живуть українці / Фото: ТСН.ua

Селище Гітгорн у Нідерландах, де живуть українці / Фото: ТСН.ua

Схожі умови, кажуть, і в столиці. Втім, наразі всі місця в готелях там зайняті через велику кількість біженців з України.

Селище Гітгорн у Нідерландах, де живуть українці / Фото: ТСН.ua

Селище Гітгорн у Нідерландах, де живуть українці / Фото: ТСН.ua

Виплати для біженців у Нідерландах

Українці в Нідерландах мають право на фінансову підтримку у розмірі 260 євро на місяць, як на дорослого, так і на дитину. Ця сума складається з двох частин: 205 євро, як оплата за харчування та 55 євро на інші особисті потреби. Тобто, якщо ви проживаєте у центрі для біженців та отримуєте там триразове харчування, то муніципалітет може видавати вам лише 55 євро на місяць. Виплати припинять, якщо ви офіційно влаштуєтеся на роботу або покинете житло, яке вам надали. Роботу в Нідерландах можна шукати самостійно або звернутися до найближчого центру зайнятості.

Медична допомога для біженців у Нідерландах

Українці у Нідерландах мають право на безкоштовну медичну допомогу. До базового пакета послуг належать візит до сімейного лікаря, лікування гострих та хронічних захворювань, допомога стоматолога при гострому болі, а також можливість отримати окуляри, слухові апарати та деякі ліки.

Освіта для біженців у Нідерландах

Школи в Нідерландах безкоштовні, навчання йде нідерландською мовою. Уряд зараз шукає можливість забезпечити шкільну освіту для всіх дітей українських біженців, у деяких школах створюють спеціальні українські класи. З дитячими садочками набагато важче. В них і так великі черги, а самі садочки досить недешеві.

Прочитати українською про те, що робити крок за кроком, коли ви дісталися країни, можна на єдиному порталі Для біженців в Нідерландах. На вокзалах великих міст у пунктах Червоного Хреста вам також допоможуть та нададуть вам всю необхідну інформацію.

Нагадаємо, що правила в'їзду до країн ЄС посиляться від 2024 року. Зміни торкнуться українців та мешканців інших безвізових країн – для перетину кордону доведеться отримувати спеціальний дозвіл ETIAS та сплачувати за нього збір у розмірі 7 євро. Також потрібно буде заповнити спеціальну анкету, яку мають схвалити.

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