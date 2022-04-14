"Ніхто не знає, що в голові Путіна": МЗС Польщі про можливий напад РФ на Фінляндію

У ЄС застерегли від агресії РФ.
Росія почала переміщення берегових ракетних комплексів "Бастіон" поблизу кордону з Фінляндією, одразу після заяв останньої про вступ до НАТО.
Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна пояснив ТСН.ua, чи може Росія напасти на Фінляндію.
“Від 24 лютого ми знаємо, що ця людина (Путін - ред.) може зробити все. Фінляндія може бути в НАТО, і це їхня особиста справа. Так само і Швеція – хочуть вони бути в НАТО чи ні. І ніхто не може їм заперечити. Ми завжди будемо підтримувати наших фінських та шведських друзів. Щодо агресії Володимира Путіна, я хочу, щоб жодної нової агресії не було. Але ніхто не знає, що в голові Володимира Володимировича”, - сказав речник МЗС Польщі.
Нагадаємо, Росія застерегла Фінляндію та Швецію від вступу до НАТО, стверджуючи, що цей крок не принесе стабільності в Європі.Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що "Альянс залишається інструментом, спрямованим на конфронтацію". Це сталося після того, як представники американського Міноборони заявили, що вторгнення Москви в Україну було "великою стратегічною помилкою", яка, ймовірно, призведе до розширення НАТО.
До слова, Фінляндія має спільний кордон з Росією протяжністю 1340 км.
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