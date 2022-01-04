"Ніхто нічого не робив. Нікого з лікарів не було": батьки звинувачують медиків у смерті доньки у перші години Нового року

Що стало причиною смерті дівчинки - уже з'ясовує поліція.
На Київщині в лікарні померла 8-річна дівчинка. У недбалості батьки звинувачують медиків Березанської лікарні. За їхніми словами, дитині стало зле напередодні Нового року - піднялася температура, а після - виникла блювота і втрата свідомості. Уже в лікарні стан дитини погіршився, втім, до ранку 1-го січня, жоден лікар, за словами батьків, кваліфікованої допомоги не надавав.
Про те, що відповідають на звинувачення лікарі - 4 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Згідно з результатами судово-медичної експертизи - причиною смерті 8-річної Аніти стала серцево-легенева недостатність
Дівчинка померла вранці - 1 січня. Про те, що погано себе почуває мамі сказала за три дні до того, коли повернулася з прогулянки.
Мама розповідає, що в дитини піднялася температура, тож дала їй жарознижуючі препарати. Температура впала. На наступний день дитину оглянув сімейний лікар. Але вже надвечір 31 грудня - в Аніти знову 38,2. Почала блювати і не змогла сходити в туалет. Рівно опівночі приїхала "швидка".
Вже тоді дитина знепритомніла. Її доправили до лікарні. Млявою і вже без сил рухатися самостійно - її оглянув черговий лікар Березанської лікарні. Діагноз, за словами мами, ГРВІ. На ніч лікар залишив Аніту під крапельницею.
Мати дівчинки обурюється, що в дитини не взяли жодних аналізів.
"Ніхто нічого не робив. Нікого не було з лікарів", - розповідає жінка.
У перші години Нового року дитині стало гірше. Пів години реанімації, яку проводили уже головні лікарі - організм дівчинки витримати не зміг.
Різка вірусна інфекція, пояснює лікар, стрімко переросла у пневмонію, яка тотально ушкодила одразу дві системи - легені і серце дитини.
За словами медичного директора Березанської лікарні Юрія Войсятинського, тієї ночі чергували два лікарі, стаж роботи яких 30 років.
Що стало причиною смерті дівчинки - уже з'ясовує поліція: хвороба, неправильно введені препарати, недбалість лікарів - чи всі ці пункти у комплексі.
Прощатися із 8-річною Анітою будуть завтра.
Нагадаємо:
Родичі 2-річного хлопчика, який помер у Запорізькій обласній дитячій лікарні напередодні Нового року, побили чотирьох медиків та ліфтера.
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