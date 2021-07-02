Всюди були люди з автоматами: турист із Дніпра розповів про "пригоди" українців у заблокованому аеропорту Бодрума

Всюди були люди з автоматами: турист із Дніпра розповів про "пригоди" українців у заблокованому аеропорту Бодрума

У будівлі аеропорту були заблоковані сотні пасажирів: вони не могли нормально користуватися санвузлом, а вильоту очікували сидячи на підлозі.

В аеропорту Бодрума, з якого 1 липня не випускали дніпровських пасажирів, були заблоковані близько 1000 осіб. Вильоту додому люди чекали більше восьми годин. В результаті літак з українцями покинув аеропорт тільки пізно вночі.

Про це ТСН.ua розповів пасажир Іван Михайленко.

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У термінал, який нібито був знеструмлений, протягом декількох годин підвозили пасажирів. Після чого вони, як і інші туристи, виявлялися заблоковані в аеропорту. Водночас в будівлі не працював санвузол, а людям дозволу на виліт доводилося чекати сидячи на підлозі.

"Сумарно в аеропорту перебувало близько 1000 осіб. Вони рівномірно намагалися розподілитися серед трьох поверхів. Але на першому і третьому не було нічого, на чому б можна було сидіти. Тому на другому поверсі була основна маса людей", — розповів ТСН.ua дніпрянин Іван Михайленко.

У якийсь момент людям, що знаходилися в будівлі аеропорту і яких звідти нікуди не випускали, довелося заблокувати термінал.

"Коли ми блокували входу, до терміналу чомусь продовжували прибувати автобуси з людьми, хоча вже було зрозуміло, що аеропорт не працює і найближчим часом працювати не почне", — додає чоловік.

Одній з жінок, яка перебувала в терміналі, стало погано. Однак адміністрація аеропорту, а також представники турагентства, на це ніяк не відреагували. Разом з тим пасажирів працівники терміналу неодноразово намагалися переконати, що вони полетять буквально "через півгодини". Хоча це була брехня, каже Іван.

"Спочатку нам сказали, що згоріла електростанція, потім — що з робочого стану вийшов генератор, трохи згодом — що у них вирізали дев'ять кілометрів кабелю. По факту, нас закрили в аеропорту достовірно знаючи, що в найближчі години такі поломки не полагодить. Я буду писати рекламацію. Тому що ніхто з працівників турагентства не бере на себе відповідальність за дуже погану координацію дій і надання недостовірної інформації", — акцентує чоловік.

В кінцевому підсумку туристів під вечір все ж відправили в готелі. Повернулися в аеропорт і сіли на рейс вони тільки близько другої години ночі.

"Вже після того, як ми повернулися в аеропорт, щоб летіти, на всіх входах замість адміністрації були співробітники з автоматами", — зазначив Іван Михайленко.

Нагадаємо, що Google проаналізував пошукові запити українських користувачів зі словами "відпочинок в / відпустку в" за останні 3 місяці. В топі опинилися Бердянськ, Залізний Порт та Коблево.

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