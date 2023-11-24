Ніколи не був за кордоном: Андрій Шевченко здійснив мрію захисника "Азовсталі" з позивним "Бурштин"

Колишній футболіст, тренер та амбасадор UNITED24 Андрій Шевченко здійснив мрію захисника Маріуполя. Ростислав Приступа отримав важке поранення під час обстрілу міста росіянами. Потрапив у полон і кілька місяців не отримував належної медичної допомоги. Але зміг, попри складні травми, встати із крісла колісного на милиці. Його історія настільки вразила Шевченка, що той запросив військового до Німеччини на футбольний матч Україна-Італія

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Військовий був поранений у Маріуполі та пережив російський полон

Андрій Шевченко та 27-річний Ростислав Приступа познайомилися в одному із реабілітаційних центрів, де Ростислав відновлювався після важкого поранення. Там Шевченко, який є амбасадором "UNITED24, і почув історію бійця.

Ростислав на позивний "Бурштин" - морський піхотинець. Служив за контрактом і на початку повномасштабного вторгнення був у Маріуполі. У березні він намагався витягнути поранених побратимів з-під шквального вогню росіян, як поруч розірвалася міна. Скалки пронизали тіло. На "Азовсталь" Ростислав потрапив вже поранений. Звідти його мали евакуювати гвинтокрилом. Але через щільні обстріли не змогли. А далі - полон.

Ростислав Приступа і Андрій Шевченко

Ростислав обміняли лише через півтора місяці. У Дніпрі зробили операцію, далі - реабілітація. Згодом чоловік дізнався, що на війні загинув його брат.

Шевченко здійснив мрію бійця

Захисник Маріуполя ніколи не був за кордоном і ця подорож була для нього першою. У Німеччині Ростислав жив в одному готелі з гравцями нашої збірної та зробив із ними спільні фото. Також він був на трибуні поруч із Шевченком. А опісля - у коридорах стадіону вболівальники обох команд вітали "Бурштина" оплесками.

"Подивитись матч по телевізору і на стадіоні, поруч із легендою футболу - це зовсім різні речі і гра прямо захоплює від свистка до свистка", - каже Ростислав.

Крім емоцій, з Німеччини боєць привіз відеоподарунки для побратимів. Футболіст Олександр Зінченко привітав одного з них з Днем народження і всім військовим передав вітання. Також український футболіст записав звернення для іншого захисника, який теж був у російському полоні.

Ростислав Приступа і збірна України

Ростиславу спортсмени подарували футболки та м'ячі із автографами. Їх він розіграє - за донати, а гроші спрямує на ЗСУ.

Чоловік каже, що через поїздку встановив особистий рекорд - пройшов 4,5 кілометри. Ростислав зазначає, що зараз він мріє ходити без милиць.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 за 24 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, Андрій Шевченко закликав МОК не допускати росіян і білорусів до змагань.

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