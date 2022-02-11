Ніколи не хворіла і була двічі вакцинованою: мати розповіла про смерть 23-річної вагітної доньки у лікарні Ужгорода

Ніколи не хворіла і була двічі вакцинованою: мати розповіла про смерть 23-річної вагітної доньки у лікарні Ужгорода

Жінка майже два тижні провела у лікарні.

В обласній лікарні в Ужгороді через 90% ураження легень померла 23-річна вагітна Марія. Мати дівчини розповіла, що її донька ніколи не хворіла та була двічі вакцинованою.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

"Вона була двічі вакцинована, ніколи не хворіла, тест показав позитивний результат на коронавірус. Спочатку доньку поклади в Ужгородський міський пологовий будинок в гінекологічне відділення, оскільки наближались вихідні дні і ми хотіли перестрахувалися. На п’ятий день у лікарні о 19:00 вона мені зателефонувала та плакала. Дочка говорила, що їй тяжко дихати, болить спина і не може рухатись. Черговий лікар оглянув приписав масаж. На наступний день невропатолог поставив діагноз "ковідна" неврологія. Лише на 8 день, коли сатурація впала до 75 і вона почала задихатись, зробили КТ, яке показало 90% ураження легень. Вона у тій лікарні вісім днів лежала, а медики нічого не зробили, щоб допомогти", - каже мати покійної дівчини Неля Стасишена.

Після цього Марію перевели до реанімації, згодом - до обласної лікарні, де вагітна і померла.

Читайте повний текст матеріалу: Мати благала врятувати єдину доньку: на Закарпатті у лікарні померла 23-річна вагітна

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