Ніколи не хворіла і була двічі вакцинованою: мати розповіла про смерть 23-річної вагітної доньки у лікарні Ужгорода

Жінка майже два тижні провела у лікарні.
В обласній лікарні в Ужгороді через 90% ураження легень померла 23-річна вагітна Марія. Мати дівчини розповіла, що її донька ніколи не хворіла та була двічі вакцинованою.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.
"Вона була двічі вакцинована, ніколи не хворіла, тест показав позитивний результат на коронавірус. Спочатку доньку поклади в Ужгородський міський пологовий будинок в гінекологічне відділення, оскільки наближались вихідні дні і ми хотіли перестрахувалися. На п’ятий день у лікарні о 19:00 вона мені зателефонувала та плакала. Дочка говорила, що їй тяжко дихати, болить спина і не може рухатись. Черговий лікар оглянув приписав масаж. На наступний день невропатолог поставив діагноз "ковідна" неврологія. Лише на 8 день, коли сатурація впала до 75 і вона почала задихатись, зробили КТ, яке показало 90% ураження легень. Вона у тій лікарні вісім днів лежала, а медики нічого не зробили, щоб допомогти", - каже мати покійної дівчини Неля Стасишена.
Після цього Марію перевели до реанімації, згодом - до обласної лікарні, де вагітна і померла.
Читайте повний текст матеріалу: Мати благала врятувати єдину доньку: на Закарпатті у лікарні померла 23-річна вагітна
Читайте також:
- Юлія вже позбулася грудей через онкологію і може втратити життя без коштовного лікування
- На тлі можливого вторгнення до України світові лідери виказують підтримку українцям і надсилають військову допомогу
- У Миколаєві рятувальники створили відео для людей із проблемами слуху: розповідають, що робити під час бойових дій