"Ніколи не здавайтесь": як 75-річна жителька Чернігівщини повноцінно живе, попри травму ноги та протез

Жінка отримала тяжке поранення під час обстрілу її села.

75-річна жителька Чернігівської області Любов Прочухан отримала поранення та втратила ногу через поранення. Жінці встановили протез і вона намагається жити повноцінно, попри травму.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Жінка отримала травму під час обстрілу її села

75-річна Любов Почухан кожного ранку надягає свій протез. Попри травму у жінки є господарство - кури, кролі. А тому вона і години не може всидіти на місці.

Господарство Любові Прочухан

Коли почалася окупація Чернігівщини і їх село регулярно обстрілювали росіяни, місцева ферма залишилася без кількох доярок. Любов Миронівна тут пропрацювала все життя, 24 роки тому вийшла на пенсію. Тоді вона запропонувала свою допомогу - доїти корів, щоб худоба не страждала. 22 березня 2022 року жінка вийшла з корівника, коли почався обстріл. Осколок потрапив їй у ногу. Тоді односелець відвіз жінку до найближчої лікарні. Проте через активні бойові дії, там їй було складно допомогти, а швидкі допомоги не їздили.

А тому В'ячеслав Запорожець вивіз Любов Миронівну до лікарні у столиці.

Любов Прочухан

У Відні після встановлення протеза Любов станцювала для лікарів

Поранення було складне - почалася гангрена. Частину гомілки і ступню довелось ампутувати. Поки заживала нога Любов Миронівна жила у В'ячеслава вдома. А тоді її з іншими пораненими відправили на протезування в Австрію. У Відні Любов Миронівну називали зіркою. Вона перша зі всі поранених почала ходити на протезі і підтримувала інших поранених українців. Коли її виписували - на знак подяки жінка станцювала для медиків.

Любов Прочухан

У Австрії вона мріяла повернутися у рідне село Анисів, хоч дім Любові був посічений осколками. Сліди від них і на сараї, і на гаражі. Місцева влада не допомогла відремонтувати господарські будівлі.

Згодом через активний спосіб життя медики погодились встановити жінці більш функціональний протез.

Любов Прочухан

Любов Миронівна радить українцям, попри все - радіти життю та ніколи не здаватись.

"Люди добрі, які потрапили в таку ситуацію, як я - не унивайте, ніколи не здавайтесь! Ідіть вперед, трудіться. Впав, встав, обтрусився - далі йдіть", - каже жителька Чернігівщини.

Бабуся Любов Прочухан з Чернігівщини: вона втратила ногу, але береться за усю можливу роботу

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