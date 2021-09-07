Нікому не потрібний врожай: чому фермери за безцінь змушені продавати кавуни

Нікому не потрібний врожай: чому фермери за безцінь змушені продавати кавуни

Раніше селяни, продавали свої кавуни у сусідні держави. Але через локдаун і політичні кризи усі звичні канали постачання зламалися.

Кавуновий колапс — на Херсонщині селяни не можуть продати баштанні навіть по 30-50 копійок за кілограм. Хоча така гуртова ціна, кажуть, чи не удвічі нижча за собівартість. Проте кавуни вже починають перезрівати, а покупців дуже мало, кажуть виробники.

Чому не продається смугастий врожай, йдеться 7 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Рясно-рясно, один біля одного. Такого врожаю кавунів на Херсонщині не бачили давно. Вони витримали холодну весну, пережили червневі зливи. І ось — результат тяжкої праці. Усі ці кавуни вчасно не продали, і вони вже переспіли, нарікає власник баштану Микола.

"Засіяли ми 6 гектарів. А змогли продати тільки три з половиною гектара. На 2,5 га у нас кавуни залишилися на полі", — розповідає він.

Вклали у це поле понад триста тисяч гривень. Вторгували — сто.

Новини України: у Херсонській області стався кавуновий колапс

Хотів, каже, віддати кавуни задарма тим, хто забере їх з поля самотужки, але не знайшлося таких людей. Бо через великий врожай продавців на ринку більше, ніж покупців. У селі Виноградове, яке спеціалізується на вирощувані кавунів, на гуртовому ринку атмосфера невесела.

Раніше, журяться селяни, продавали свої кавуни у сусідні держави. Але через локдаун і політичні кризи усі звичні канали постачання зламалися.

"Країни Балтії брали, білоруси брали, багато хто брав кавуни. А в цьому році взагалі ніхто нічого не бере, кордони закриті", — говорять фермери.

Єдині, хто розпродав свій кавуновий врожай — великі фермерські господарства, розповідають в облдержадміністрації. Бо вони як юридичні особи мали прямі контракти з торговими мережами. Тож чиновники радять дрібним фермерам об’єднуватися і шукати покупців ще до того, як товар дозріє.

Але цього року, зітхають на ринку, все це вже не допоможе. Тим часом поласувати херсонськими кавунами можна буде ще протягом місяця. Адже через холодну весну і початок літа вони дозрівають пізніше.

Нагадаємо, українських фермерів будуть страхувати від неврожаю та крадіжок. Йдеться про відшкодування 60% страхових виплат із бюджетних коштів.

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