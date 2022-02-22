Німеччина має відіграти ключову роль: посол України у ФРН розповів, чим може допомогти Берлін

Німеччина має відіграти ключову роль: посол України у ФРН розповів, чим може допомогти Берлін

За словами дипломата, окрім зброї для України важливими є питання економічної і макроекономічної стабілізації.

Німеччина повинна відіграти сьогодні ключову роль у наданні Україні допомоги на тлі російської агресії.

Про це заявив посол України в ФРН Андрій Мельник у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

За словами дипломата, окрім зброї для України важливими є питання економічної і макроекономічної стабілізації.

"Адже санкції — це лише одна частина того, що ми вимагаємо, зброя — це інша. Але йдеться про те, що саме Німеччина повинна відіграти сьогодні ключову роль у тому, щоб був започаткований багатомільярдний пакет допомоги", — сказав Мельник.

Посол пояснив, що йдеться:

про державні гарантії з боку Німеччини та інших держав ЄС для інвестицій . Це переконає інвесторів залишатися в Україні.

. Це переконає інвесторів залишатися в Україні. пакет, щоб знизити процентні ставки. Це дозволить виходити на ринки запозичень, на фінансові ринки.

"Ці пункти були винесені на офіційно на порядок денний німецької сторони минулого тижня", — підсумував Андрій Мельник.

Раніше посол ФРН Анка Фельдгузен пояснила, чому в Україні досі немає німецької зброї.

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