Німеччина не дала привезти виставку із підбитою технікою росіян в Україні під посольство РФ в Берліні

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вимагає від мера Берліна скасувати заборону, бо "знищена російська військова техніка, виставлена в самому центрі Берліна, повинна дати людям у Німеччині на власні очі відчути жорстоку війну на знищення", йдеться в ТСН.

Раніше такі самі виставки відбулися в низці європейських міст, зокрема у Варшаві, Вроцлаві та Празі. Мельник звернувся до пані мера Берліна Франциски Ґіффай із проханням вирішити ситуацію. Поки що берлінська влада ніяк не відреагувала.

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Підбитий російський танк мав стояти на центральній німецькій вулиці Унтер ден Лінден, перед будівлею російського посольство у Берліні. Нині територія довкола будівлі перекрита. Посольство огородили парканами, закрили біля нього тротуар. Тут день і ніч чергує поліція. Ці додаткові заходи безпеки тут поставили з лютого, коли Росія вдерлася в Україну.

Тим не менше як би не хотіли сховатися і заховатися, перед посольстом дуже часто проходять акції протесту. Тут стоять люди з українськими прапорами, тут розкладають дитячі іграшки на згадку про українських дітей, яких вбивають російські солдати.

І ось саме перед будівлею посольства мав стояти підбитий російський танк. Привезти його у Берлін мав німець Енно Ленце, це журналіст, музейник, підприємець. Відомий у Берліні іншими музейними проєктами. Він уже був в Україні і вирушає туди сьогодні, буде їхати у Краматорськ.

«На жаль мушу сказати, що ця відмова мене не здивувала. Хоча я дуже роздратований, що терористи в Москві очевидно можуть віришувати, яке мистецтво нам у Берліні можна показувати, а яке ні. Я завжди думав, що наш основний закон захищає свободу мистецтва і думки. Але очевидно це не так, поки Путін може постачати дешевий газ і поки наш колишній канцлер заробляє на тому, що займаєтсья пропагандою для Росії. Це дуже сумно, що з Німеччиною сталося», - заявив він.

Відмова влади Берліна така, що у цьому танку вірогідно загинули люди, тому виставка недоречна. Ініціатор виставки різко критикує це рішення міської влади. Але організатори кажуть, що виставку підбитої російську техніку таки привезуть.

«Я переконаний, що ми все одно зможемо виставити там або танки, або підбиту бронетехніку. Бо це важливо, оскільки люди в Німеччині взагалі не можуть уявити собі війну, увесь масштаб насилля і руйнувань. Я бачив на таких виставках у Києві, Празі і Варшаві, яке сильне враження побачене справляє на людей, які ніколи не бачили такого. Ми будемо і далі просувати виставку, попри цю відмову. Є багато шляхів привезти підбиту російську техніку перед російським посольством. Тож побачимо, як розвиватимуться події наступними днями і тижнями», - каже музейник.

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