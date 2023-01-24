Німеччина в питаннях “Леопардів” для України непохитна навіть з очільником НАТО: як реагує світ

Від "Рамштайну" минуло чотири дні, сьогоднішня зустріч німецького міністра оборони з генсеком НАТО демонструє, що зрушень не сталося.

Польща офіційно попросила Німеччину звільнити “Леопардів”. Себто дозволити надсилати до України сучасні танки німецького виробництва, що зараз стоять на озброєнні у поляків. Тим часом, хоча переговори генсека НАТО Єнса Столтенберга з німецьким міністром оборони не завершилися проривом, Столтенберг запевняє, що рішення щодо “Леопардів” скоро ухвалять, йдеться в ТСН.

Протести ширяться європейськими містами, європейські політики не приховують обурення і навіть погрожують Берліну. “Навіть якщо Німеччина не дасть дозволу, ми разом з партнерами однаково передамо наші танки Україні”, - заявляє прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

На дозвіл передати сучасну важку техніку Україні вже кілька держав - серед них Польща та Фінляндія - чекали ще минулої п’ятниці, але напередодні чергової зустрічі міністрів оборони країн-союзників правляча партія Німеччини заблокувала в Бундестазі навіть саме голосування щодо того, чи можна надати танки Україні.

Від "Рамштайну" минуло чотири дні, сьогоднішня зустріч німецького міністра оборони з генсеком НАТО демонструє, що зрушень не сталося. Союзникам поки пропонують навчати українців. “Я особливо заохочую партнерів, які мають справні танки “Леопард”, починати навчати українських військових ними користуватися. Ми тільки "за”, - каже міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Водночас світом шириться леопардовий флешмоб. В леопардовому фотографується німецький стиліст Франк Пітер Вайлд, він не забуває про Україну від початку великої війни. Не відстають і українські зірки: Катерина Осадча, “Творчі”, Джамала, Оля Полякова, Тіна Кароль, alyona alyona, а також ведуча ТСН Наталія Островська. Польські журнали змагаються в дотепності на обкладинках, соцмережі вибухають мемами. Підтримати леопардовий флешмоб закликає офіційний “інстаграм” України.

Варшава надсилає Берліну офіційний запит на дозвіл постачати танки. Джерела в німецькому Міноборони твердять, що йдеться про 14 "Леопардів". Чекаючи на відповідь, Польща продовжує вибудовувати коаліцію тих, хто ладен порушити домовленості - не постачати зброю третім країнам без дозволу держави-виробника. І збирається просити в ЄС відшкодування за них. “Головна умова для нас зараз - створити принаймні невелику коаліцію держав, і в цьому ми разом з президентом Дудою та міністром оборони Блащаком працюємо з партнерами в Західній Європі”, - каже Моравецький.

Звільніть "Леопардів!: вже і НАТО вмовляє Німеччину дати Україні танки

Генсек НАТО запевняє, що це не розкол широкої коаліції союзників України. Дипломатично нагадує, що Німеччина вже постачала Києву багато корисної зброї, але танки все ж дуже потрібні. “В цей критичний момент війни ми мусимо надавати важкіші і сучасніші системи Україні, і ми мусимо робити це швидше”, - каже генсек НАТО.

Навіть без “Леопардів” Німеччина залишається в першій п'ятірці країн за кількістю надісланого до України озброєння. Про причини, через які Берлін не квапиться з рішенням, експерти дискутують не перший день. Називаючи серед інших і острах німців утратити позиції на ринку зброї, якщо “Леопарди” в справжньому бою покажуть себе менш ефективними, ніж могли б. І небажання сильніше дратувати Кремль.

Одразу низка німецьких і західних видань вбачає в занадто обережній позиції канцлера Шольца загрозу відносинам із партнерами по НАТО. Йдеться тут не лише про Сполучені Штати чи Польщу, а й Францію, стосунки з якою у Німеччини останнім часом стали прохолоднішими.

“Постачання танків жодним чином не може бути розцінене як ескалація, Україна має повне право захищати свою незалежність, свою територіальну цілісність і суверенітет”, - заявляє міністр закордонних справ Чехії.

Не “Леопардами” єдиними. Кілька годин тому з'явилося повідомлення, що адміністрація президента США Джо Байдена нібито схиляється до того, щоб відправити "значну кількість" танків M1 Abrams до України, і відповідне рішення може з'явитися вже цього тижня.

Білий дім наразі від коментарів відмовляється.

Читайте також:

На зиму ракет у ворога достатньо: військовий експерт розповів, які регіони під загрозою

Військовий експерт розповів, як ракети ATACMS допоможуть Україні уникнути "великої бійні"

В Україні триває марафон звільнень: хто і за що позбувається посад