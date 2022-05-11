Німецька кукурудза, французька картопля, голландські квіти: у тилу аграрії засівають землю насінням з Європи

У тилу фермери намагаються засадити кожен клаптик родючої землі, а їхні колеги з-за кордону допомагають насінням.

Прикарпатську землю засівають німецькою кукурудзою, французька картопля, голландськими квітами. Місцеві аграрії до останнього не вірили у те, що колеги з-за кордону допоможуть насінням, але підтримка, надійшла вчасно.

Про це у середу, 11 травня, йдеться в сюжеті ТСН.

Так, імпортними зернятами фермер з Коломийщини Василь Червінський засіяв вже 20 гектарів - майже половину своїх полів.

"Ми в основному посіяли цю кукурудзу для кормів, бо утримуємо ВРХ і ця кукурудза буде більше використовуватися на корма, на силос", - розповідає чоловік.

Насіння не купував - це гуманітарна допомога. Німецькі аграрії як можуть допомогають українським колегам і вистояти у війні, і й нагодувати співвітчизників. І їхня допомога, каже фермер, надійшла більш ніж вчасно.

"Були плани на насіння. Але стояло питання в кредиті. І поки ми чекали на ті кошти, приїхала допомога. Наразі ми ще не отримали кредит", - ділиться фермер.

Гуманітарним насінням засіють майже 900 гектарів. Аграрії кажуть - замінили кукурудзою сою - адже її експорт поки неможливий через заблоковані росіянами порти. З нового врожаю матимуть не лише корм для худоби, але й олію та крупу.

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"Кукурудза чим приваблива - що її можна збирати довший період часу. Навіть були випадки, що окремі підприємства збирали у січні. Це насіння дає високий врожай, краще переносить впливи природніх факторів", - пояснює в.о. директора департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської ОВА Степан Вінтонович.

А на Волині тим часом садять французьку картоплю.

Фермер Володимир Шегедин на картоплі добре знається. У своєму господарстві має більше сімдесяти сортів. Але з французькою зіткнувся вперше. На вигляд, каже - вона наче золото.

Фермер отримав дві з половиною тони елітної французької картоплі. І каже, хоч це і небагато, в умовах повномасштабної війни - безцінне.

"Я би в цьому році еліти сорти не купував би. Кажу зразу. Бо фінанси обмежені. Все треба купити. Все подорожчало. Це такі проблеми у всіх однакові", - зізнається чоловік.

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Німецьку кукурудзу та французьку картоплю на українських полях садять лише з думками про перемогу. І вона - сподіваються люди - буде значно швидше, ніж новий урожай.

А невдовзі до допомоги українцям доєднаються і Нідерланди - звідти планують відправити гуманітарне насіння лілій. А разом з ним подарувати українцям красу і гарний настрій.

Українські аграрії засіюють землю прибувшим з Європи насінням (жестовою мовою)

Нагадаємо, що аграрії Чернігівської області продовжують посів ярих культур. Паралельно з посівною кампанією триває розмінування територій Чернігівської області.

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