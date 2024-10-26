Німецький гігант Rheinmetall назвав свою найуспішнішу техніку в Україні

Гендиректор оборонного концерну Rheinmetall розповів, яка зброя їхнього виробництва нині є найефективнішою на фронті в Україні.

Бойові машини піхоти "Мардер" (Marder) наразі є найуспішнішою технікою, яку компанія постачає для Збройних Сил України.

Про це розповів гендиректор головного оборонного концерну Європи Rheinmetall Армін Паппергер в ексклюзивному інтервʼю кореспондентці ТСН Оксані Ткаченко.

"Можу сказати, що найбільш успішні в цей момент – це бойові машини піхоти "Мардер". Ми виготовляємо для солдатів. І головне завдання — їх захистити і повернути цілими додому. Якщо є хоч щось, що ми можемо робити краще, ми це робимо", - сказав Армін Паппергер.

Зазначимо, що німецький концерн Rheinmetall від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну є одним з найбільших постачальників озброєння для української армії.

Компанія Rheinmetall AG була заснована 1889 року та має штаб-квартиру в Дюссельдорфі. Це один із найпотужніших виробників військової техніки та зброї як у Німеччині, так і в Європі. Концерн входить до переліку 35 найбільших оборонних компаній світу та має представництва в багатьох країнах.

Навесні 2023 року Rheinmetall відкрив своє представництво в Україні. Компанія спеціалізується на виробництві військової техніки, зброї, боєприпасів та автомобілів. Серед найвідоміших розробок концерну - танки Leopard, бойові машини Marder, Boxer, Lynx, Fuchs, а також самохідні артилерійські установки PzH 2000.

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