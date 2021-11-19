Німецький пластичний хірург приїхав до України безкоштовно виправити вроджені і набуті вади дітям

За три дні німецький хірург планує прооперувати двадцять діток

До Львова приїхав німецький пластичний хірург Клаус Екснер. Він безкоштовно оперує дітей з вродженими та набутими вадами, чиї родини не можуть дозволити собі дороговартісну пластичну операцію. До того ж нинішній приїзд уже 14.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Дворічна Каміла ледь розплющує очі. У дівчинки вроджена вада: птоз - опущені повіки не дають їй бачити. Мама каже, потрапити до німецького хірурга - це чи не єдиний шанс для доньки, бо пластична операція сім’ї не по кишені. Пластику виконує німецький хірург Клаус Екснер. За ним спостерігають і вчаться українські колеги. «Працювати легко, доступно, дуже добре пояснює, показує, добрий вчитель, має дуже великий досвід», - каже лікар опікового відділення Тарас Фермага.

Лікар безкоштовно рятує дітей з вродженими чи набутими вадами – з опіками, або ж травмами після аварій. Тож батьки з усієї України записуються до черги, щоб потрапити до нього на прийом. І чекають хірурга наче чарівника.

Новини України: до Львова приїхав німецький пластичний хірург, який безкоштовно оперує дітей з вадами

«Я хотіла бути красивою без гемангіоми, щоб з мене діти не дражнилися», - каже пацієнтка лікаря.

Доктор Екснер скромно називає все командною роботою. «Пацієнти йдуть не до мене, а йдуть до команди. Це спільна праця з українськими медиками і досвід», - заявляє хірург.

За три дні німецький хірург планує прооперувати двадцять діток та двох дорослих з десяти областей України. Це вже 14 його благодійний візит до Львова.

А розпочалися волонтерські місії Клауса Екснера після знайомства з українським лікарем Василем Савчиним ще у 2012 під час футбольного чемпіонату . Відтоді німецький хірург повернув і подарував красу понад трьом сотням українських дітей.