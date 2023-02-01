Німецький волонтер організував для друзів екскурсії на війну: все не так, як в телевізорі

Німецький волонтер Матеуш Вензек привіз своїх друзів на Харківщину, аби показати наслідки окупації та життя під обстрілами і остаточно розвінчати фейки російської пропаганди. Разом з нацгвардіцями іноземні гості побували в селах, які окупанти захопили вже у перші години повномасштабного вторгнення. Поспілкувалися з місцевими та нашими військовими. Від побаченого та почутого не могли стримати сліз, йдеться в ТСН.

Між розбитими будинками та спаленими вздовж доріг автівками німецькі гості не можуть стримати сліз, досі вони бачили війну лише по телевізору. Волонтер Матеуш Вензек запросив на Харківщину своїх друзів, адже певен - зрозуміти правду про війну можна лише побачивши усі жахи на власні очі. “У нас в Німеччині є різна інформація. У тих людей, хто взагалі не знає українців, вони відкриті на пропаганду з Росії. І такі речі, що Україна сама убиває, що у вас нацисти і так далі. Тому це важно, що наші друзья будуть розказувати їх сім’я, що вони бачили”, - каже волонтер.

Іноземним гостям бійці нацгвардії показують наслідки “руського міру” у селах, які з перших годин опинилися під окупацією. На одному з обійсть дві ями, звідти ексгумували подружжя, яке загинуло під російськими обстрілами. “Сусід прийшов до людей і побачив їх мертвими. Під час окупації він здійснив захоронення жінки та чоловіка. Жінку заховав поряд з чоловіком на подвір’ї дому”, - розповідає історію боєць.

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“Тут сталися жахливі речі. Ми бачимо багато зруйнованих будинків. Вони повні речей та одягу цивільних. Люди, напевно, дуже швидко покинули свої оселі. Ми навіть бачили могили, які сусіди викопали для своїх друзів. Згодом солдати їм допомагали гідно поховати загиблих”Ю - каже Саймон.

Для військовослужбовців та місцевих іноземні друзі привезли гуманітарну допомогу. Розвантажують у будівлю, яку окупанти використовували як катівню. “На дверях вирізані віконця. Тобто за людьми був нагляд. Їх через ці віконця годували. Це була, як в’язниця. Людей примушували, щоб працювали на них”, - розповідає староста села.

Найбільше гостей вразило саме знайомство з нашими військовими. “Дуже сумно бачити випробування, які випали українським воїнам. Але вони залишаються такими хоробрими, дружніми і з такими теплими серцями, що для мене було справжньою честю познайомитись з ними, поговорити, обійняти їх. Вражає, які ці молоді хлопці, мого віку, мотивовані. Вони боронять Україну та Європу”, - каже волонтерка із Німеччина Тамара.

Німецьким волонтерам військові показали і харківський район - Північну Салтівку, який з перших днів прийняв на себе удари росіян. До великої війни тут мешкало майже 600 тисяч людей, нині чи не кожен будинок понівечений обстрілами. “Коли ти ходиш по цих місцях і все бачиш на власні очі, то це дуже відрізняється від того, що показують по телевізору чи в Інтернеті. І ці хоробрі хлопці і чоловіки, такі молоді, повинні продовжувати боротися! Я хочу дати їм надію”, - зазначає одна із гостей.

Німецькі гості обіцяли ще повернутися та продовжувати збирати гуманітарну допомогу. А найголовніше - вони розповідатимуть правду про війну в Україні у себе на батьківщині.

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