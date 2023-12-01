Німецький волонтер розповів, як страйкарі затримали гуманітарку для України та розкритикував поляків

Блокада на польсько-українському кордоні триває майже місяць. Нині поляки не пускають українські фури на пунктах пропуску Ягодин, Краківець, Рава-Руська та Шегині. Від сьогодні до них доєднались і словацькі перевізники.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Українські водії посеред поля змушені сидіти уже майже місяць. Нині перевізники вирішили піти до польських страйкарів, щоб віч-на-віч поговорити. Кілька сотень водіїв йшли пішки полями - з паркінгів до кордону 5-6 кілометрів. Однак у полі їх перестріла поліція і далі не пустила.

Українські водії

Польські страйкарі затримують навіть гуманітарний вантаж, також небезпечний і такий, що швидко псується. Хоч напочатку блокади запевняли, що пропускатимуть такі фури поза чергою. Міжнародні благодійні фонди, які передають допомогу українцям не можуть доправити через кордон вантажі. ТСН зв'язалася з керівником однієї такої організації з Німеччини.

"Він виїхав у понеділок, а у середу ми отримали дзвінок, що він не може перетнути кордон. Багато місяців після початку війни поляки казали, що німці нічого не роблять для України. Але для українців поляки були як брати і сестри, і на початку вони робили все, що могли. Але зараз виглядає, що гроші стають важливішими", - каже керівник благодійної організації з Німеччини Томас Кретшманн.

Томас Кретшманн.

Українські водії мерзнуть та живуть у жахливих умовах. Через дії поляків вони навіть оголосили голодування. Ситуація зрушилася з місця, коли приїхали представники українського консульства. Вони поговорили з польськими страйкарями і начебто дійшли певного консенсусу.

"Добилися ми таких змін, що щогодини виїжджає сім машин з одного паркінгу, 7 машин - з другого. Гуманітарний вантаж йде без обмеження. До неділі до 12 години дня. Там далі буде в них якесь засідання. І після цього будуть може якісь інші зміни", - каже перевізник Любомир Гуменчук.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН. Марафон «Єдині новини» за 1 грудня 2023

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець–Корчова", "Ягодин–Дорогуськ" і "Рава-Руська–Гребенне".

Також повідомлялося, що 1 грудня о 16:00 до блокування кордону приєднається ще одна країна – Словаччина.

Читайте також: