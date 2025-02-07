Нищать ворожі дрони квадрокоптерами: як працює новостворений взвод перехоплювачів БПлА

Мисливці на дронів полюють з укриття, аби їх самих не засікли російські “очі”.
Знищують ворожі безпілотники, не залишаючи їм жодного шансу. Майже чотири місяці на Запорізькому напрямку протистоїть росіянам новостворений взвод перехоплювачів БПлА у 118 механізованій бригаді.
Нищать бійці дрони за допомогою квадрокоптерів, нашпігованих вибухівкою із вбивчими уламками. Кореспондентка ТСН Кіра Овес розповіла детальніше.
Ці воїни перші та поки єдині у 118 окремій механізованій бригаді, хто бере участь у повітряних боях дронів. Для вбивчої зустрічі нашпиговують свої безпілотники вибухівкою та іншим залізяччям.
“Примотані до неї гвозді іржаві, які назбирали, і скотчем перемотані. І все. Коли вона вибухає, крило практично розносить”, – каже майстер вводу перехоплювачів БПлА 11 ОМБР “Велес”.
З моменту взводу зенітних дронів не пройшло й півроку, але їм вже є чим похвалитися
“Відсоток знищення цілі в повітрі десь 80-90 відсотків. Це пішло від наших побратимів з Серебрянського лісу, вони перші, хто почав цим займатися, і цю ідею багато підрозділів, бригад підхопило”, – розповідає командир взводу перехоплювачів БПлА 118 ОМБР “Стар”.
Мисливці на дронів полюють з укриття, аби їх самих не засікли російські “очі” у повітрі. Збивають і розвідувальні безпілотники і ударні, які несуть небезпеку як воїнам, так і цивільним.
“Зала”, “Ланцет” – він багато шкоди робить, але у нас уже на практиці є три збитих “Ланцети”, і ми, я думаю, врятували немало життів”, – каже “Стар”.
З початку повномасштабного – стрілець, а нині працює в команді зенітних дронів. 36-річний воїн на псевдо “Глобус”, каже, такий позивний в нього з дитинства.
“Десь може в класі четвертому захворів я вітрянкою, побрився налисо, цяточки наставила мама, пішов я в школу. Так і назвали “Глобусом”, так воно і тягнеться зі мною все життя”, – каже головний сержант взводу перехоплювачів БПлА “Глобус”.
Кожен з мисливців на дронів майстер на всі руки – може і керувати безпілотником, і споряджати, і вражати цілі.
“Ми всі завжди міняємось, щоб в будь-який момент взяв і це зробив, розумів повністю роботу від А до Я”, – каже “Глобус”.
“Взвод тільки новостворений, але треба поповнювати його,щоб було більше відділень, і звичайно буде більше ефективності”, – розповідає “Стар”.
На фронті вже роками і стомилися від війни і втрат, але кажуть, чекають перемоги.
Полюють на ворожі безпілотники кожного дня і закликають українців приєднуватись і разом нищити окупантів. Аби мрія про перемогу здійснилася швидше – оголосили збір на засоби радіоелектронної боротьби і сподіваються на підтримку цивільних.
Нагадаємо, в Україні створили аналог російського "Шахеда": воїни ЗСУ розповіли навіщо.
Читайте також: