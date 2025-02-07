Нищать ворожі дрони квадрокоптерами: як працює новостворений взвод перехоплювачів БПлА

Мисливці на дронів полюють з укриття, аби їх самих не засікли російські “очі”.

Знищують ворожі безпілотники, не залишаючи їм жодного шансу. Майже чотири місяці на Запорізькому напрямку протистоїть росіянам новостворений взвод перехоплювачів БПлА у 118 механізованій бригаді.

Нищать бійці дрони за допомогою квадрокоптерів, нашпігованих вибухівкою із вбивчими уламками. Кореспондентка ТСН Кіра Овес розповіла детальніше.

Ці воїни перші та поки єдині у 118 окремій механізованій бригаді, хто бере участь у повітряних боях дронів. Для вбивчої зустрічі нашпиговують свої безпілотники вибухівкою та іншим залізяччям.

“Примотані до неї гвозді іржаві, які назбирали, і скотчем перемотані. І все. Коли вона вибухає, крило практично розносить”, – каже майстер вводу перехоплювачів БПлА 11 ОМБР “Велес”.

Військові знищують дрони безпілотниками / Скриншот із відео ТСН

З моменту взводу зенітних дронів не пройшло й півроку, але їм вже є чим похвалитися

“Відсоток знищення цілі в повітрі десь 80-90 відсотків. Це пішло від наших побратимів з Серебрянського лісу, вони перші, хто почав цим займатися, і цю ідею багато підрозділів, бригад підхопило”, – розповідає командир взводу перехоплювачів БПлА 118 ОМБР “Стар”.

Мисливці на дронів полюють з укриття, аби їх самих не засікли російські “очі” у повітрі. Збивають і розвідувальні безпілотники і ударні, які несуть небезпеку як воїнам, так і цивільним.

“Зала”, “Ланцет” – він багато шкоди робить, але у нас уже на практиці є три збитих “Ланцети”, і ми, я думаю, врятували немало життів”, – каже “Стар”.

З початку повномасштабного – стрілець, а нині працює в команді зенітних дронів. 36-річний воїн на псевдо “Глобус”, каже, такий позивний в нього з дитинства.

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“Десь може в класі четвертому захворів я вітрянкою, побрився налисо, цяточки наставила мама, пішов я в школу. Так і назвали “Глобусом”, так воно і тягнеться зі мною все життя”, – каже головний сержант взводу перехоплювачів БПлА “Глобус”.

Кожен з мисливців на дронів майстер на всі руки – може і керувати безпілотником, і споряджати, і вражати цілі.

“Ми всі завжди міняємось, щоб в будь-який момент взяв і це зробив, розумів повністю роботу від А до Я”, – каже “Глобус”.

“Взвод тільки новостворений, але треба поповнювати його,щоб було більше відділень, і звичайно буде більше ефективності”, – розповідає “Стар”.

На фронті вже роками і стомилися від війни і втрат, але кажуть, чекають перемоги.

Полюють на ворожі безпілотники кожного дня і закликають українців приєднуватись і разом нищити окупантів. Аби мрія про перемогу здійснилася швидше – оголосили збір на засоби радіоелектронної боротьби і сподіваються на підтримку цивільних.

Військові відкрили збір / Скриншот із відео ТСН

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