Нищівний обстріл із С-300 та "Іскандера" по Запоріжжю: пошкоджені та знищені агрофірми в передмісті

54-річного чоловіка ушпиталили з мінно-вибуховими травмами після ворожої атаки по Оріхову. Росіяни завдали понад сім десятків ударів по прифронтових населених пунктах, понищили житло та інфраструктуру. А по Запоріжжю вдарили ракетами "Іскандер" та С-300. В селі Розумівка поблизу обласного центру руйнувань зазнали два підприємства. Пошкоджено будівлі та автопарк, йдеться в ТСН.

Дві величезні вирви, зруйновані та побиті автівки, потрощені будівлі - одразу два ракетні удари прийшлися на територію олійниці села Розумівка. "Підприємство працювало, і ось тепер маємо таку ситуацію, збитки – повністю знищений автопарк. С-300, знайшли уламки з номерами, так що все зрозуміло", - каже представник підприємства Анатолій Калашник.

Більшість працівників мешкають поблизу підприємства і цієї ночі прокинулися від гучних вибухів. Водій Артур каже, у відрядженнях бачив вщент зруйновані росіянами підприємства, техніку та будинки. Тепер ракети окупантів прилетіли і в його Розумівку. "Коли я сюди зайшов, я жахнувся. Коли це зі мною трапляється таке, звісно, по-іншому сприймаєш", - переконує чоловік.

Зранку водії зібралися тут розгублені. В цей час вони мали завантажувати олію і вирушати у відрядження, натомість оглядають руйнування та думають, що буде далі. Кілька десятків людей фактично залишилися без роботи. "Поки що нічого не кажуть, і поки незрозуміло, оце ми так дякуємо “рускому міру”, “асвобадітєлям”, далі не буду казать, оце скільки людей лишається без роботи", - каже водій Денис.

А за понівеченим парканом олійниці збитки рахують працівники іншої агрофірми. Підприємство тільки готувалося до відкриття - робили ремонт, планували розводити живу птицю. "Пошкодження серйозні, дахи, стелі, вікна, двері - все серйозно, на відновлення дуже багато коштів потрібно. Країна-ворог, мізків немає, не дають собі жить і нам не дають спокою", - підсумовує працівник агрофірми Володимир Пазинич.

На обох підприємствах чекають на фахівців, які зроблять оцінку пошкодженого і встановлять суму збитків. А потім будуть намагатися якось відновити зруйноване, щоб люди знову мали роботу.

Читайте також:

Пам’ятку архітектури Запоріжжя, в якій загинуло 15 людей під час обстрілу, відбудують

Пішов на фронт добровольцем і загинув як герой: на Майдані попрощались із бійцем Іваном Шульгою

82-річна жінка допомагає бійцям в промислових масштабах:вдома відкрила цільний "цех"