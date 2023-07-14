"Ніяк крові не нап'ються. Що йому від нас треба?": Кривий Ріг оговтується від атаки іранських "шахедів"

Російські терористи у ніч проти 14 липня іранськими дронами атакували Дніпропетровську область. Там потрощені будинки, вибиті вікна та є потерпілий.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Жителі Кривогу Рогу оговтуються від атаки

Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розповідає, що у ніч проти 14 липня Сили оборони збили шість ворожих дронів-камікадзе. Проте є і влучання. У Кривому Розі понівечено комунальне підприємство. 56-річний чоловік дістав поранення. Внаслідок ворожої атаки у місті побито 70 будинків і ще 20 цивільних обʼєктів - шкіл, лікарень і бібліотек.

Жителі Кривого Рогу оговтуються після нічної атаки. Вони кажуть, що постійні вибухи їх налякали.

"Дійсно - як мопед! Таке враження, що він в тебе над головою. Дуже сильно було чути: стояли, трусилися, молилися! Що тільки не робили! Діти перелякані. І самі всі перелякані. Пили і від серця, і від нервів, і від чого хочеш. На таблетках були", - каже місцева жителька.

Окупанти обстріляли комунальне підприємство

Сили протиповітряної оборони збивали ворожі "шахеди", та знищити вдалося не всі. На комунальному підприємстві після влучання здійнялась потужна пожежа.

"На його території знищена одна адмінбудівлі, ще три понівечені. Побита спецтехніка. Також зачепило транспортне підприємство", - каже речник ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк.

Пʼятдесяти шестирічний чоловік, що був поруч із епіцентром вибуху, дістав поранення. Лікарі його вже відпустили додому.

"Прості цивільні будинки понівечені від цього удару. Зруйновані вікна, дахи. Саме головне - що від цього удару ніхто не постраждав. Всі живі. Але один чоловік отримав легкі поранення", - каже голова Криворізької РВА Євген Ситниченко.

"Прилетіло" у кімнату, де спала 5-річна дівчинка

Моторошні хвилини серед ночі згадує пан Олександр. Коли пролунав вибух, він зрозумів - то біля квартири його доньки. Вікно вилетіло просто на дитяче ліжечко, де завжди спала пʼятирічна онучка. Це справжнє диво, що цієї ночі її не було вдома - каже дідусь.

"Винесло вікна. Покрівлі немає. Слава Богу, всі без єдиної подряпинки. Внучку вони залишили в друзів на ніч. Якраз в неї в ліжечко і полетіло. Для нас це саме страшне. Ми "руського міра" не боїмся. Ми все відбудуємо", - розповів кореспондентці ТСН Ользі Павловській житель Кривого Рогу Олександр Сагайдак

Пошкоджено сімдесят будинків і ще 20 лікарень, шкіл, бібліотек і бюджетних установ - люди від ночі збирають вибите скло та потрощене майно. Їм надають плівку та дошки, аби хоч якось закрити оселі.

"Ніяк крові не нап'ються" - жителька Кривого Рогу

Пані Ганна розповідає кореспондентці ТСН, що вона ховалася в коридорі, котики побігли берегтися у ванній. Це вже друга війна за її життя. Та що такий ворог нападе - й не уявляла.

"Ніяк не напʼється! Вже утопиться можна в тій крові! І його ж люди гинуть, і наші! І дома! Скільки всього! Що йому від нас треба?!", - каже Ганна.

Вночі гатили росіяни й по Синельниківському району з артилерії - по тракторам та сіялкам. Там побито складське приміщення, приватний будинок та електромережі. Люди не постраждали.

Нагадаємо, вночі проти п'ятниці, 14 липня, Дніпропетровську область атакували російські безпілотники. Силам ППО вдалося збити шість дронів. Втім, сталися влучання у Кривому Розі.

Читайте також: