Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Низка країн припинила видавання віз росіянам, але там користуються шпаринами для продовження подорожей Європою

Дата публікації
Перегляди
3274
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Низка країн припинила видавання віз росіянам, але там користуються шпаринами для продовження подорожей Європою

Фото: www.credits

Наразі Україна вимагає в країн Західної Європи припинити видавати візи громадянам Росії.

Держави Балтії та Північної Європи загалом підтримали заборону в’їзду на свою територію росіян, водночас південь Європи і Німеччина виступають проти такого кроку, пояснюючи це небажанням завдати шкоду звичайним «громадянам РФ», йдеться в ТСН.

Одними з перших візовий бан відчули російські тревел-блогери. Те, що у Європі їм не раді стало для них великою несподіванкою. Росіяни спочатку обурювалися, а потім перейшли до улюблених погроз, мовляв готелі, які їх не приймають не буде чим опалювати, а то і взагалі - не пускатимете на літаках і автобусах, поїдемо танками.

Першою, про те, що це не страшно, а смішно, заявила Естонія. Перестала пускати росіян із шенгеном і крапка. Це боляче вдарило по самолюбству руського мира, - переконана директорка громадської організації «Європа без бар’єрів». «Вже багато років громадяни Російської Федерації отримували найбільшу кількість віз у світі і найменшу кількість відмов. Ці візи короткострокові-багаторазові, ті які ми називаємо шенгенськими візами, вони власне і надаються для ділових, регулярних і частих поїздок до Європейського Союзу», - зазначає  Ірина Сушко.

Латвія та Фінляндія не пускають росіян із туристичними візами ще з кінця лютого, а інші види віз там досі проходять. Утім, перелік країн, що відмовляють "русо-туристо", розширюється.

І це не лише, щоб насолити росіянам,  каже колишній глава МЗС України, але й заради безпеки.  «Хто насправді їздив у Солсбері, це ж люди з туристичними візами, а потім труїли Скрипаля? Хто організовував вибухи в Чехії? Хто вбивав на вулицях Берліна? Це все люди, які насправді « російські туристи». І я кажу своїм друзям - європейським політикам, це ж ваша тепер відповідальність. Не хочете, подумайте 150 разів», - каже  міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін.

Наразі росіяни не можуть отримати шенген в Чехії. Свою підтримку Україні також висловили Бельгія, Данія, Словаччина та Нідерланди, які призупинили видачу туристичних віз. Солідарна і Мальта. Зокрема в березні країна перестала видавати золоті паспорти для росіян та білорусів, які здійснюють великі інвестиції в острівну державу.

Однак в російських телеграм-каналах гуляє карта. Громадянам РФ показують, що для них зараз відкритий чи не увесь світ, і країни Шенгенської зони. Експерти пояснюють, все тому, що є лазівки. «Вони все ще можуть отримувати шенгенські візи від тих країн, які виступають поки проти. А це такі країни як скажімо Німеччина. Зважаючи на те, що при отриманні Шенгенської візи громадянин наприклад може заїхати з будь-якої країн і потім уже подорожувати в межах Шенгенської зони абсолютно вільно», - додає Сушко.

Посольства Угорщини, Австрії та Греції на сьомий місяць повномасштабного вторгнення все ще охоче видають росіянам шенгенські візи. Також в соцмережах є чимало інструкцій, як громадяни РФ можуть вирішити логістичні питання, в обхід санкцій.

Поки росіянам грає на руку, що європейські країни, які традиційно заробляли на туризмі, неохоче відмовляються від заробітків на росіянах. Але навіть так - кількість виданих їм віз протягом півроку скоротилася врази. "Все прекрасно зрозуміло, що раніше вони на цьому заробляли гроші іспанці, греки, італійці. А зараз заробляють в рази менше. Колись там видавали 4 з половиною мільйона віз, зараз же видають сотні тисяч", - каже Клімкін.

Конкретні візові обмеження для громадян Росії на території всієї Європи обговорили міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у Празі. Наразі зупинилися на ускладненні процесу отримання віз, а не повній забороні на їхню видачу. Тож поки “руський мір” і далі гуляє вулицями європейських міст безкарно.

Читайте також:

У Львові почали виготовляти яскраві бронежилети і каски для дітей, які можуть захистити від уламків

Киян закликають підготувати оселі до зими і не перевантажувати електромережі

В одеському парку з’явилось бетонне моноліт-укриття, спроєктований за ізраїльським прикладом

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація