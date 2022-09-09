Низка країн припинила видавання віз росіянам, але там користуються шпаринами для продовження подорожей Європою

Держави Балтії та Північної Європи загалом підтримали заборону в’їзду на свою територію росіян, водночас південь Європи і Німеччина виступають проти такого кроку, пояснюючи це небажанням завдати шкоду звичайним «громадянам РФ», йдеться в ТСН.

Одними з перших візовий бан відчули російські тревел-блогери. Те, що у Європі їм не раді стало для них великою несподіванкою. Росіяни спочатку обурювалися, а потім перейшли до улюблених погроз, мовляв готелі, які їх не приймають не буде чим опалювати, а то і взагалі - не пускатимете на літаках і автобусах, поїдемо танками.

Першою, про те, що це не страшно, а смішно, заявила Естонія. Перестала пускати росіян із шенгеном і крапка. Це боляче вдарило по самолюбству руського мира, - переконана директорка громадської організації «Європа без бар’єрів». «Вже багато років громадяни Російської Федерації отримували найбільшу кількість віз у світі і найменшу кількість відмов. Ці візи короткострокові-багаторазові, ті які ми називаємо шенгенськими візами, вони власне і надаються для ділових, регулярних і частих поїздок до Європейського Союзу», - зазначає Ірина Сушко.

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Латвія та Фінляндія не пускають росіян із туристичними візами ще з кінця лютого, а інші види віз там досі проходять. Утім, перелік країн, що відмовляють "русо-туристо", розширюється.

І це не лише, щоб насолити росіянам, каже колишній глава МЗС України, але й заради безпеки. «Хто насправді їздив у Солсбері, це ж люди з туристичними візами, а потім труїли Скрипаля? Хто організовував вибухи в Чехії? Хто вбивав на вулицях Берліна? Це все люди, які насправді « російські туристи». І я кажу своїм друзям - європейським політикам, це ж ваша тепер відповідальність. Не хочете, подумайте 150 разів», - каже міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін.

Наразі росіяни не можуть отримати шенген в Чехії. Свою підтримку Україні також висловили Бельгія, Данія, Словаччина та Нідерланди, які призупинили видачу туристичних віз. Солідарна і Мальта. Зокрема в березні країна перестала видавати золоті паспорти для росіян та білорусів, які здійснюють великі інвестиції в острівну державу.

Однак в російських телеграм-каналах гуляє карта. Громадянам РФ показують, що для них зараз відкритий чи не увесь світ, і країни Шенгенської зони. Експерти пояснюють, все тому, що є лазівки. «Вони все ще можуть отримувати шенгенські візи від тих країн, які виступають поки проти. А це такі країни як скажімо Німеччина. Зважаючи на те, що при отриманні Шенгенської візи громадянин наприклад може заїхати з будь-якої країн і потім уже подорожувати в межах Шенгенської зони абсолютно вільно», - додає Сушко.

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Посольства Угорщини, Австрії та Греції на сьомий місяць повномасштабного вторгнення все ще охоче видають росіянам шенгенські візи. Також в соцмережах є чимало інструкцій, як громадяни РФ можуть вирішити логістичні питання, в обхід санкцій.

Поки росіянам грає на руку, що європейські країни, які традиційно заробляли на туризмі, неохоче відмовляються від заробітків на росіянах. Але навіть так - кількість виданих їм віз протягом півроку скоротилася врази. "Все прекрасно зрозуміло, що раніше вони на цьому заробляли гроші іспанці, греки, італійці. А зараз заробляють в рази менше. Колись там видавали 4 з половиною мільйона віз, зараз же видають сотні тисяч", - каже Клімкін.

Конкретні візові обмеження для громадян Росії на території всієї Європи обговорили міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у Празі. Наразі зупинилися на ускладненні процесу отримання віз, а не повній забороні на їхню видачу. Тож поки “руський мір” і далі гуляє вулицями європейських міст безкарно.

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