Низка країн ЄС змінює правила перебування для біженців із України: що потрібно знати (перелік)

Єврокомісія ухвалила рішення, що українці, які повернуться додому на тривалий період, зможуть знову повернутися до ЄС.

У вересні Євросоюз подовжив тимчасовий захист українських біженців до 2025 року. Втім, деякі європейські країни змінюють правила в'їзду та перебування.

ТСН.ua публікує список країн ЄС, які внесли зміни щодо перебування українців за кордоном.

В'їзд до ЄС стане платним від 2024 року

На сайті ЄС повідомляється, що від 2024 року в'їзд до Європейського Союзу буде платним. Для перетину кордону доведеться отримувати спеціальний дозвіл ETIAS та сплачувати за нього збір у розмірі 7 євро. Також потрібно буде заповнити спеціальну анкету, яку мають схвалити.

Зазначається, що заявка на отримання спеціального дозволу ETIAS обробляється протягом кількох хвилин. Однак, можливо, що обробка заявки займе більше часу. Якщо так, ви отримаєте рішення протягом чотирьох днів.

"Цей період також може бути подовжений на термін до 14 днів, якщо вас попросять надати додаткову інформацію або документацію, або до 30 днів, якщо вас запросять на співбесіду. Анкету ETIAS на в'їзд потрібно заповнити на офіційному сайті, термін дії ETIAS становить три роки", - йдеться на сайті.

Заявку на отримання дозволу на в'їзд ETIAS можна подати до того, як ви придбаєте квиток або забронюєте житло. Паспортні дані повинні збігатися з даними, зазначеними у вашому дозволі ETIAS.

Україна та ЄС / Фото: ТСН.ua

Польща

Польща готує змінити правила умов перебування у Польщі, виїздів, доплат за проживання. Відповідний проєкт про зміни до закону вже готовий. Відповідно до проєкту, біженці з України повинні будуть обов'язково мати номер PESEL. За новими змінами, біженці матимуть 30 днів, щоб подати заявку на PESEL.

Попри це, уряд країни пропонує полегшити перетин кордону біженцями. Згідно із поправкою, довідка про тимчасовий захист даватиме право особі перетинати польський кордон без необхідності отримання візи багаторазово. Також буде запроваджено правову основу для видавання такої довідки для дитини біженців з України, яка народилася на території Польщі під час тимчасового захисту. Виїзди біженців з Польщі контролюватиме ZUS та інші муніципальні установи.

Також українців, які перебувають у Польщі понад 120 днів, зобов'яжуть оплачувати своє проживання в пунктах масового розміщення. Так, ті, хто перебуває у Польщі понад 120 днів, покриватимуть 50% загальної вартості (не більше 40 злотих на день, це 300 грн), а хто перебуває довше 180 днів - 75% витрат (максимум 60 злотих на день, це трохи більше 450 грн.)

Прапори України та Польщі / Фото: Associated Press

Чехія

У Чехії від 1 липня 2023 року набули чинності нові правила надання допомоги та безкоштовного житла біженцям із України. В уряді країни наголосили, що час перебування біженців у безкоштовному житлі зменшили до 150 днів, виняток - вразливі особи. Також зміни торкнулися і систему виплат. Замість кількох окремих видів грошової допомоги, тепер українці отримують лише єдину виплату (від 150 до 160 доларів на людину).

За даними Міністерства праці Чехії, нововведення торкнуться від 10 до 50 тисяч українців. Однак є категорії, яким і надалі надаватимуть безкоштовне житло. Це:

студенти до 26 років;

люди з маленькими дітьми до 6 років;

вагітні жінки;

люди з інвалідністю або ті, хто доглядає за родичами з інвалідністю.

Країни Європейського Союзу / Фото: Associated Press

Нідерланди

Також зміни правила перебування українців Нідердланди. До 31 жовтня біженцям потрібно було звернутися до Служби імміграції та натуралізації Нідерландів.

Уряд країни зазначив, що громадянам України необхідно мати спеціальну позначку в паспорті або Q-документ для підтвердження отримання статусу тимчасового захисту. Під спеціальною позначкою розуміється вклейка. Вона слугуватиме доказом проживання українців у Нідерландах на підставі Директиви ЄС про тимчасовий захист.

Зауважимо, що згідно з нідерландськими законами, працевлаштування іноземців можливе лише за умови отримання дозволу роботодавцем. Проте для українських біженців навесні була розроблена спеціальна спрощена процедура.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЄС подовжив тимчасовий захист для біженців з України: що це означає?

Ірландія

Ірландії планує скоротити програму підтримки українських біженців. Зокрема, безкоштовне розміщення українців, які прибуватимуть до країни, хочуть обмежити до 3 місяців.

Як повідомляє The Irish Examiner, у змінах передбачено, що після трьох місяців перебування у державному житлі українцям доведеться шукати квартиру в оренду чи варіанти за схемою "пропозиція житла". Вони стосуватимуться лише тих українців, які прибуватимуть до Ірландії.

Додамо, що від 9 жовтня в країні призупинили право на 7-денну відсутність (впродовж 6 місяців) у готелі, який оплачує держава. Ті, хто залишає готель на тривалий час, ризикують втратити місце

Також в уряді обговорюється скорочення соціальних виплат українцям, але не найближчим часом. Зараз країна виплачує 220 євро на тиждень для біженців з України.

Німеччина

Німеччина від 1 липня 2023 року змінила правила надання соціальної допомоги у центрах зайнятості для українських біженців. Однією з умов для отримання додаткової допомоги (Bürgergeld) буде необхідність постійно проживати за місцем прописки.

Наголошується, що місце проживання повинно розташовуватися у "ближній зоні" Jobcenter, щоб людина мала можливість зустрітися з потенційним роботодавцем, відвідати центр зайнятості або участі в заходах, без надмірних зусиль та власних витрат. Зазначається, що особа повинна перебувати в межах 2,5 години їзди в один бік (порівняно з попереднім часом, який був виділений на подорож в обидва напрямки).

Щоб виправдати свою відсутність, необхідно попередньо узгодити це з центром зайнятості (щонайменше за 5 днів) і мати вагому причину.

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Португалія

Влада Португалії подовжила термін дії тимчасового захисту для біженців з України ще на 6 місяців. Таке рішення дозволить українцям залишатися та користуватися підтримкою до 24 березня 2024 року.

Перша ініціатива надавати тимчасовий захист біженцям з України була введена на рік, а потім двічі продовжувалася ще на 6 місяців.

Наразі в Португалії проживає понад 56 тисяч українців.

Естонія

Від 10 вересня в Естонія змінилися умови тимчасового захисту українським біженцям. Тепер тимчасовий захист в Естонії надається до березня 2025 року як тим, хто просить про його надання вперше, так і тим, хто хоче його продовжити.

Окрім того, змінився порядок продовження тимчасового захисту. Тепер для цього потрібно нове фото на документ у бюро обслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони. Крім того, під час продовження тимчасового захисту людям можуть ставити додаткові запитання щодо обставин їхнього прибуття в країну.

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Греція

Уряд Греції змінив термін перебування для біженців з України. У вересні Міністерство міграції та притулку Греції повідомило, що продовжила дію тимчасового захисту для біженців до 4 березня 2024 року.

"Згідно з ухваленим рішенням, термін дії посвідок на проживання за тимчасовим захистом, які закінчилися 4 вересня 2023 року, автоматично продовжується ще на шість місяців", - сказано у повідомленні.

Дозволи на тимчасове проживання не потребуватимуть оновлення. Також Греція продовжить надавати тимчасовий захист українцям, які в'їжджатимуть до країни вперше до 4 березня 2024 року.

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Фінляндія

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії наголосило, що вона більше не надаватиме захист біженцям з України, якщо у них немає українського громадянства, зокрема, посвідки на постійне проживання чи міжнародного захисту. Якщо буде виявлено, що у людей із громадянством третіх країн немає підстав для проживання в країні ЄС, їх буде повернено на Батьківщину.

Це рішення не торкнеться тих осіб, які отримали тимчасовий захист, маючи громадянство України або будучи членами родин громадян України.

Відповідно до ухваленого рішення, тимчасовий захист надаватимуть лише тим особам без українського громадянства, які раніше мали дозвіл на постійне проживання в Україні або статус міжнародного захисту.

Нагадаємо, Єврокомісія ухвалила рішення, що українці, які повернуться додому на тривалий період, зможуть знову повернутися до ЄС і їм не потрібно буде проходити повторну реєстрацію.

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