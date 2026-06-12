Бабуся в Києві

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У Києві помітили літню жінку, яка третій день поспіль сидить на лавці біля будинку на вулиці Милославській, що в Деснянському районі. У соцмережах пишуть, що бабуся не пам’ятає, де живе, і, ймовірно, втратила пам’ять. Місцеві мешканці викликали поліцію, проте жінка однаково залишилася ночувати на вулиці.

«Сусіди з будинку нагодували жінку та купили води. Дуже шкода її», — пишуть у соціальній мережі.

ТСН.ua з’ясував, чому літня жінка опинилася просто неба.

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Бабуся в Києві

У поліції Деснянського району розповіли, що виклик на вулицю Милославську надійшов їм увечері 10 червня. На місце події виїжджав екіпаж патрульної поліції.

«Під час спроби завести діалог з бабусею, остання почала нецензурно висловлюватись, кричати голосно, що ніякої допомоги не потребує і щоб не займали її. Після чого зібрала свої речі та пішла у невідомому напрямку», — розповіли ТСН.ua у поліції Деснянського району.

Правоохоронці додали, що спроби зупинити жінку не дали результату — вона вимагала, щоб її ніхто не чіпав.

«Від виклику швидкої медичної допомоги жінка відмовилась», — зауважують у поліції.

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Утім, згодом старенька повернулася на колишнє місце. Вона розповідає, що «мандрує районом».

Бабуся в Києві

ТСН.ua звернувся до Управління соціального захисту населення Деснянської РДА із запитанням, як можна допомогти жінці. Після нашого звернення на вулицю Милославську одразу виїхали фахівці Центру соціальних служб та Територіального центру соціального обслуговування.

«На місці дійсно перебувала жінка похилого віку (на вигляд їй за 70 років). Вона поводила себе неадекватно, але не агресивно. Спеціалістами була викликана поліція та спеціалізована психіатрична бригада. На всі пропозиції щодо госпіталізації, чи притулку, чи перевезення її додому жінка відмовилась. Документів в неї немає. Переконувала фахівців, що це її спосіб життя, і від будь-якої допомоги відмовилась», — розповіли в Управлінні соціального захисту населення.

Там додають, що вплинути на вибір жінки вони не можуть, але обіцяють підтримувати з нею зв’язок. Представники Центру сьогодні знову навідаються до лавки, на якій ночує бабуся, і вкотре запропонують допомогу.

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