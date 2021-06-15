"Ноги тонуть у пилюці, всі дерева і городина теж вкриті порохом": у Херсоні пікетували небезпечний завод

Люди блокували ворота заводу два тижні.

У Херсоні місцеві жителі взяли в облогу підприємство і не дають ані завозити сировину, ані видавати продукцію. Завод працює без дозвільних документів, кажуть екологи. Боротьба з ним триває вже півтора роки, але скарги до інстанцій результатів не дають.

Як повідомляють у сюжеті ТСН.19:30, на заводі подрібнюють каміння ракушняку без респіраторів. Відео зняв місцевий житель, який зміг потрапити на територію заводу у самий розпал роботи — посеред ночі. Ноги тонуть у пилюці, всі дерева і городина теж вкриті порохом.

Мешканець Херсону Олександр Кадьянов повідомив, що на підприємстві виробляють мінеральний порошок ПМ1, коли подрібнюють ракушняк до фракції менше одного мікрону. Ця суміш може висіти у повітрі до тижня.

Люди блокували ворота заводу два тижні.

Ще торік ТСН знімала сюжет про цей завод. Тоді з директором вдалося зв’язатися телефоном. Він запевняв, що поставлять фільтр і все буде добре. Рік потому - нічого не змінилося. Місцеві чиновники підтверджують, що без очисних фільтрів, завод працює незаконно.

Ситуацію, яку обіцяли вирішити депутати минулого скликання та ексмер тепер вивчають нові обранці. Кажуть, щоб припинити незаконну роботу, потрібен час.

"Припинити викиди. Це рішення ми спрямували до Держекоінспекції, яка зараз знаходиться в судовій практиці та до органів поліції", - заявив Юрій Стельмашенко, заступник Херсонського міського голови.

Ще торік видали підприємству припис припинити роботу, кажуть в екологічній інспекції. Але адвокати підприємства оскаржують припис у суді. На територію екоінспекцію не допускають.



А відповідь на питання "який суд і в якому році" можна побачити у постанові Херсонського міського суду. Правоохоронці за півроку слідство не завершили. Тому попросили суд продовжити строк розслідування до квітня 2022 року. І сьогодні, нарешті на територію заводу пустили перевірки. Блокаду зняли і підприємство наразі не працює.

Нагадаємо, під Дніпром на металургійному підприємстві загинув працівник.

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