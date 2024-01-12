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“Нокаут” для Путіна: гучні заяви Сунака про закінчення війни та рекордний пакет допомоги Україні

“Нокаут” для Путіна: гучні заяви Сунака про закінчення війни та рекордний пакет допомоги Україні

Володимир Зеленський та Ріші Сунак підписали “історичну” угоду / Фото: ТСН.ua

Ще на шляху до української столиці уряд Сунака оголосив про безпрецедентний пакет допомоги для України.

Важливе рішення від Британії, яке точно вплине на війну в Україні. Уряд Сполученого Королівства пообіцяв передати Україні найбільшу в історії партію БПЛА. Йдеться як про дрони-розвідники, так і про ударні безпілотники. У Києві Сунак та Зеленський уже  підписали “історичну угоду”, яка гарантуватиме безпеку Україні до вступу в НАТО. 

Про що саме йдеться і які “смаколики” для ЗСУ приготували союзники, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін. 

Неочікуваний візитер у Києві

12 січня прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак прибув з раптовим візитом до Києва. Щойно про візит офіційно повідомили на сайті британського уряду, ЗМІ уже розтиражувати фото, як прем’єра зустріли на вокзалі в Києві.

В Україну — не з пустими руками. Ще на шляху до української столиці уряд Сунака оголосив про безпрецедентний пакет допомоги для України. Плани такі: впродовж 24-го та 25-го років виділити Україні 2,5 мільярди фунтів допомоги — це близько 3 мільярдів доларів. Важливо пояснити, що ця сума на 200 мільйонів більша, ніж Британія витратила на Україну за 2 останні роки. 

Британія купує тисячі дронів

Ось тут і вся інтрига: цими грошима Лондон покриє витрати Україні на швидку закупівлю та виробництво тисяч військових безпілотників різних типів: від ударних БПЛА до розвідувальних та морських дронів. На сайті уряду анонсували підписання “історичної угоди” з Україною.

“Велика Британія вже є одним з найближчих партнерів України, тому що ми розуміємо, що їхня безпека — це наша безпека. Сьогодні ми йдемо далі — збільшуємо нашу військову допомогу, поставляємо тисячі новітніх безпілотників і підписуємо нову історичну угоду про безпеку, щоб надати Україні гарантії, які їй необхідні в довгостроковій перспективі”, — йдеться у повідомленні.

У підтвердження своїх слів, тільки но вийшовши з вагона Укрзалізниці, Сунак одразу видав базу:

“Я в Україні, щоб передати просте повідомлення. Наша підтримка не може послабитися і не послабиться. Усім українцям, Британія буде з вами, скільки буде потрібно”, — написав він. 

Про яку історичну угоду йдеться? Британці відверто натякнули на це і згадали, що ще в липні 23-го усі члени “Великої сімки” зобов'язалися надати двосторонні гарантії безпеки Україні. Британія і тут стане першою. Відповідний документ підписали президент Зеленський та прем’єр Сунак. Він офіційно закріплює низку заходів, які Велика Британія вживала і вживатиме для забезпечення безпеки України, а тут — і обмін розвіданими, кібербезпека, медична та військова підготовка, а також співпраця в галузі оборонної промисловості. 

Також угода зобов'язує їх консультуватися з Україною в разі повторного нападу з боку Росії і надавати швидку і постійну допомогу для її оборони.  

Виступив Ріші Сунак і у Верховній Раді. Те, що він сказав у залі українського парламенту, точно увійде в українську і світову історію. Головні тези з виступу британського прем’єра у своєму Telegram опублікував народний депутат Ярослав Железняк. 

Скриншот / ©
Скриншот

До речі, нардепи привітали британського прем'єра оваціями.

Що ж, дякуємо уряду та народу Сполученого Королівства за безпрецендентну підтримку. Від інших союзників та партнерів чекаємо не меншого!

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Україна в небезпеці

А допомога Україні вкрай потрібна, бо ворог не спить і розвивається. Уже точно відомо, чим 2 січня рашисти вгатили по Харкову і це не добра новина. В Офісі Генпрокуратура зафіксували та задокументували перший випадок застосування північнокорейської ракети по території України.

“Щодо Північної Кореї: днями ми отримали перші докази можливого використання збройними силами РФ ракет виготовлених в цій країні. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета — є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю”, — зазначив генпрокурор Андрій Костін.

Точну назву чи тип ракети поки там назвати не можуть — висновок може дати лише більш заглиблена експертиза. До речі, українські фахівці також вивчатимуть місця інших ударів у Харкові та Одесі, щоб виявити, чи не били туди рашисти іноземною зброєю.

Що чекати від ракет з КНДР?

Раніше журналісти профільного видання Defence Express припустили, що йдеться про корейські ракети KN-23, які віддалено нагадують російські “Іскандери”. 

Але там застерігають, що ця ракета навряд чи високоточна, як то заявляють у Пхеньяні. Тож з високою вірогідністю такі згодяться лише для терористичних нальотів на українські міста.

У КНДР “вдають дурнів”!?

У КНДР на сміх усім у світі свою причетність до передачі зброї рашистам вкотре заперечили. Нагадаємо, наразі 47 держав світу відкрито засудили комуністичну країну через її збройну підтримку агресії РФ в Україні. А ось у Штатах уже точно вияснили, хто саме причетний до кривавого російського імпорту з КНДР і одразу наклали на них санкції. Під американські обмеження потрапили три компанії і одна фізична особа, яка напряму причетна до передачі Кремлю смертоносних ракет. 

У Держдепі пообіцяли тримати руку на пульсі і жорстко відповідати, якщо американська розвідка фіксуватиме розширення подібної співпраці між Москвою та Пхеньяном. 

На жаль, не стоять на місці рашисти і в царині дронів. 10 січня очільник Нікопольської районної адміністрації, що на Дніпропетровщині, заявив, що у рашистів з’явились дрони з нічним баченням. За словами Євгена Євтушенка, про використання подібних дронів на фронті знають уже давно, а от в його місто такий прилетів уперше. 

Бійці ЗСУ попереджають

Трублять військові і про появу у рашистів дронів-камікадзе з машинним зором. Таким БПЛА буцімто не страшний РЕБ — один раз побачивши ціль, “робот” продовжує переслідувати її, не потребуючи жодних вказівок оператора. Про це, зокрема, попереджає відомий військовий ЗСУ оператор БПЛА з позивним “Мадяр”.

З’явились і нові деталі, а точніше підтвердження появи у ворога реактивних “Шахедів”. Йдеться про появу у рашистів “Шахед-238” — це нова модифікація, яку наприкінці осені 23-го року представили на виставці в Ірані. Першим про падіння такого дрона в Україні повідомив військовослужбовець ЗСУ за позивним “Флеш” у своєму Telegram-каналі, з’явились і фото. Проте у Повітряних силах цей факт так і не підтвердили, на чому не раз наголошував речник ВПС Юрій Ігнат. Українська ж ППО до нових викликів готова.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський і Сунак підписали історичну угоду! Перші подробиці!

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