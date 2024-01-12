“Нокаут” для Путіна: гучні заяви Сунака про закінчення війни та рекордний пакет допомоги Україні

Ще на шляху до української столиці уряд Сунака оголосив про безпрецедентний пакет допомоги для України.

Важливе рішення від Британії, яке точно вплине на війну в Україні. Уряд Сполученого Королівства пообіцяв передати Україні найбільшу в історії партію БПЛА. Йдеться як про дрони-розвідники, так і про ударні безпілотники. У Києві Сунак та Зеленський уже підписали “історичну угоду”, яка гарантуватиме безпеку Україні до вступу в НАТО.

Про що саме йдеться і які “смаколики” для ЗСУ приготували союзники, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Неочікуваний візитер у Києві

12 січня прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак прибув з раптовим візитом до Києва. Щойно про візит офіційно повідомили на сайті британського уряду, ЗМІ уже розтиражувати фото, як прем’єра зустріли на вокзалі в Києві.



В Україну — не з пустими руками. Ще на шляху до української столиці уряд Сунака оголосив про безпрецедентний пакет допомоги для України. Плани такі: впродовж 24-го та 25-го років виділити Україні 2,5 мільярди фунтів допомоги — це близько 3 мільярдів доларів. Важливо пояснити, що ця сума на 200 мільйонів більша, ніж Британія витратила на Україну за 2 останні роки.

Британія купує тисячі дронів

Ось тут і вся інтрига: цими грошима Лондон покриє витрати Україні на швидку закупівлю та виробництво тисяч військових безпілотників різних типів: від ударних БПЛА до розвідувальних та морських дронів. На сайті уряду анонсували підписання “історичної угоди” з Україною.



“Велика Британія вже є одним з найближчих партнерів України, тому що ми розуміємо, що їхня безпека — це наша безпека. Сьогодні ми йдемо далі — збільшуємо нашу військову допомогу, поставляємо тисячі новітніх безпілотників і підписуємо нову історичну угоду про безпеку, щоб надати Україні гарантії, які їй необхідні в довгостроковій перспективі”, — йдеться у повідомленні.



У підтвердження своїх слів, тільки но вийшовши з вагона Укрзалізниці, Сунак одразу видав базу:

I am in Ukraine to deliver a simple message.



Our support cannot and will not falter.



To all Ukrainians, Britain is with you – for as long as it takes pic.twitter.com/1ya8m2seiJ — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 12, 2024

“Я в Україні, щоб передати просте повідомлення. Наша підтримка не може послабитися і не послабиться. Усім українцям, Британія буде з вами, скільки буде потрібно”, — написав він.

Про яку історичну угоду йдеться? Британці відверто натякнули на це і згадали, що ще в липні 23-го усі члени “Великої сімки” зобов'язалися надати двосторонні гарантії безпеки Україні. Британія і тут стане першою. Відповідний документ підписали президент Зеленський та прем’єр Сунак. Він офіційно закріплює низку заходів, які Велика Британія вживала і вживатиме для забезпечення безпеки України, а тут — і обмін розвіданими, кібербезпека, медична та військова підготовка, а також співпраця в галузі оборонної промисловості.

Також угода зобов'язує їх консультуватися з Україною в разі повторного нападу з боку Росії і надавати швидку і постійну допомогу для її оборони.

Виступив Ріші Сунак і у Верховній Раді. Те, що він сказав у залі українського парламенту, точно увійде в українську і світову історію. Головні тези з виступу британського прем’єра у своєму Telegram опублікував народний депутат Ярослав Железняк.

Скриншот

До речі, нардепи привітали британського прем'єра оваціями.

ТОПЧІК Ріші



❗️НАТО потребує Україну більше, ніж Україна НАТО, — Сунак виступив у Раді pic.twitter.com/thM4ApPNFI — Зорян Джмелевой IV (@feniksIV) January 12, 2024

Що ж, дякуємо уряду та народу Сполученого Королівства за безпрецендентну підтримку. Від інших союзників та партнерів чекаємо не меншого!

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Україна в небезпеці

А допомога Україні вкрай потрібна, бо ворог не спить і розвивається. Уже точно відомо, чим 2 січня рашисти вгатили по Харкову і це не добра новина. В Офісі Генпрокуратура зафіксували та задокументували перший випадок застосування північнокорейської ракети по території України.



“Щодо Північної Кореї: днями ми отримали перші докази можливого використання збройними силами РФ ракет виготовлених в цій країні. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета — є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю”, — зазначив генпрокурор Андрій Костін.



Точну назву чи тип ракети поки там назвати не можуть — висновок може дати лише більш заглиблена експертиза. До речі, українські фахівці також вивчатимуть місця інших ударів у Харкові та Одесі, щоб виявити, чи не били туди рашисти іноземною зброєю.

Що чекати від ракет з КНДР?

Раніше журналісти профільного видання Defence Express припустили, що йдеться про корейські ракети KN-23, які віддалено нагадують російські “Іскандери”.

Але там застерігають, що ця ракета навряд чи високоточна, як то заявляють у Пхеньяні. Тож з високою вірогідністю такі згодяться лише для терористичних нальотів на українські міста.

У КНДР “вдають дурнів”!?

У КНДР на сміх усім у світі свою причетність до передачі зброї рашистам вкотре заперечили. Нагадаємо, наразі 47 держав світу відкрито засудили комуністичну країну через її збройну підтримку агресії РФ в Україні. А ось у Штатах уже точно вияснили, хто саме причетний до кривавого російського імпорту з КНДР і одразу наклали на них санкції. Під американські обмеження потрапили три компанії і одна фізична особа, яка напряму причетна до передачі Кремлю смертоносних ракет.

У Держдепі пообіцяли тримати руку на пульсі і жорстко відповідати, якщо американська розвідка фіксуватиме розширення подібної співпраці між Москвою та Пхеньяном.

На жаль, не стоять на місці рашисти і в царині дронів. 10 січня очільник Нікопольської районної адміністрації, що на Дніпропетровщині, заявив, що у рашистів з’явились дрони з нічним баченням. За словами Євгена Євтушенка, про використання подібних дронів на фронті знають уже давно, а от в його місто такий прилетів уперше.

Бійці ЗСУ попереджають

Трублять військові і про появу у рашистів дронів-камікадзе з машинним зором. Таким БПЛА буцімто не страшний РЕБ — один раз побачивши ціль, “робот” продовжує переслідувати її, не потребуючи жодних вказівок оператора. Про це, зокрема, попереджає відомий військовий ЗСУ оператор БПЛА з позивним “Мадяр”.

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Мадяр про дрони русні з автозахватом цілі! pic.twitter.com/4VHi15Msbm — Jun (@fGr6JW3waJ1FKMN) January 11, 2024

З’явились і нові деталі, а точніше підтвердження появи у ворога реактивних “Шахедів”. Йдеться про появу у рашистів “Шахед-238” — це нова модифікація, яку наприкінці осені 23-го року представили на виставці в Ірані. Першим про падіння такого дрона в Україні повідомив військовослужбовець ЗСУ за позивним “Флеш” у своєму Telegram-каналі, з’явились і фото. Проте у Повітряних силах цей факт так і не підтвердили, на чому не раз наголошував речник ВПС Юрій Ігнат. Українська ж ППО до нових викликів готова.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський і Сунак підписали історичну угоду! Перші подробиці!

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