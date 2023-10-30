Нотаріус, опікун та психолог: як у Києві за допомогою хитрої схеми хочуть залишити жінку без квартири

У Києві жінку хочуть залишити без її майна.

У Києві самотня жінка, яка не може ходити, звинувачує нотаріуса у тому, що вона може забрати її квартиру. Киянка каже, що нотаріус вирішила зробити свого сина її опікуном і тепер через суд жінку хочуть визнати недієздатною.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ніни Грушецької.

Нотаріус обіцяла доглядати за Людмилою, але покинула її

62-річна Людмила Головченко мешкає у спальному районі Києва. У жінки проблеми з ногами, раніше за нею доглядала її мати, проте 2022 року вона померла. Людмила Головченко каже, що саме після смерті матері у неї почались проблеми.

Саме тоді вона звернулась до нотаріуса Лариси Чорноног, щоб успадкувати квартиру матері. Нотаріус певний час допомагала жінці, а тому та думала заповісти їй одну квартиру. Однак почалась війна. І жінка лишилась зачиненою у чотирьох стінах.

"Я їй телефоную. А вона каже, що евакуювалась, обіцяла приїхати через два дні. У мене тоді технічної води було 2 літри, питної - одна літра", - каже Людмила Головченко.

Нотаріус оформила сина опікуном Людмили, бо так "його не мобілізують" і почались нові проблеми

Як розповідає Людмила, лише приблизно через 10 днів їй допомогли волонтери. Тоді за хворою жінкою почала доглядати сусідка Ганна Кириченко.

Згодом до Києва повернулась нотаріус Лариса Чорноног. І вона переконала Людмилу, щоб її син оформив за жінкою опікунство, мовляв - так його не мобілізують до ЗСУ.

Проте на цьому історія не закінчилась - органи опіки звернулись до суду, щоб визнати Людмилу недієздатною.

"Коли мені прийшов пакет документів, я зрозуміла, що мене хочуть пограбувати - забрати дві квартири. Того дня я написала заповіт на сусідку, бо вона за мною доглядала", - каже Людмила Головченко.

Сусідка Ганна каже, що того ж дня вона із Людмилою анулювали довіреність на нотаріуса. Проте уже 9 місяців тривають суди.

Ганна Кириченко

Що каже нотаріус та її син

ТСН кілька днів намагалась поспілкуватись із нотаріусом Ларисою Чорноног, вона ж переконує - що захищає Людмилу Головченко, мовляв без її допомоги Головченко "може залишитись без майна".

Лариса Чорноног

Кореспонденти ТСН в судових реєстрах знайшли цікаву інформацію: кілька років тому приватному нотаріусу Чорноног хотіли анулювати свідоцтво про право на нотаріальну діяльність. Тоді вона це оскаржила у суді.

Адвокати зазначають, що якщо жінку визнають недієздатною - її опікун може робити все, що завгодно.

ТСН зателефонувала і сину нотаріуса Лариси, той заявив, що може стати опікуном Людмили "на законних підставах".

"За законом, можуть бути родичі, близькі друзі або люди, в кого є тісний контакт. І тут важливо, аби особа, яка хоче бути опікуном, і до цього дбала і доглядала про таку особу", - каже адвокатка Поліна Марченко, наголошуючи, що син нотаріуса не може бути опікуном через конфлікт інтересів.

Людмила Головченко стверджує – син нотаріуса їй не допомагав. Однак у нотаріуса Чорноног є пояснення: "На той момент жодна особа не виявила бажання стати опікуном. Навіть сусіди. Ми запитували - у цієї людини нема родичів".

Вона також стверджує, що Людмила потрапила під вплив своєї сусідки Ганни і та замкнула її у квартирі. Проте жінка наполягає - все навпаки і це вона попросила свою сусідку змінити замки, оскільки ключі від попередніх замків були у нотаріуса.

Що каже адвокат Людмили Головченко

Адвокат Людмили Богдан Белінський каже, що немає жодних підстав для визнання його підзахисної недієздатною.

"Заявник подав до суду виключно один доказ, який начебто підтверджує, що в неї є якісь психічні захворювання. Однак матеріали містять лише копію цього висновку", - каже він.

Адвокат Людмили Головченко - Богдан Белінський

Людмила Головченко дозволила ТСН опублікувати "висновок" лікаря, в якому йдеться про те, що вона нібито має "розлади особистості". У державній лікарні, де працює цей медик кажуть, що медична документація щодо Людмили Головченко відсутня.

Документ

Киянка ж звернулась до лікаря із приватної клініки, який засвідчив, що у неї немає жодних розладів.

Людмила Головченко каже, що документів на квартиру її покійної матері Лариса Чорноног так і не повернула.

"Документи перебувають під нотаріальною дією, яка ще не відбулась. Нотаріальна дія відбудеться після рішення суду і нотаріус буде впевнений у дієздатності особи", - каже Чорноног.

Проте адвокатка Поліна Марченко каже, що нотаріус не має права нічого призупиняти, поки тривають суди.

ТСН звернулася до органів опіки та піклування, щоб вони виконали свої обов'язки та захистили людину від посягань.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡ Нотаріуси, психіатри, опікуни… Війна зробила схеми мисливців за нерухомістю підступнішими

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