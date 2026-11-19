Такий вигляд Кримський міст мав 17 листопада / © Baza

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У тимчасово окупованій Керчі у ніч проти 19 листопада лунали потужні вибухи в районі Кримського мосту. Очевидці також бачили яскраві спалахи.

За словами очевидців, пролунало щонайменше вісім вибухів, також було чути звуки, які вони описують як проліт ракет.

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ТСН.ua зібрав усю інформацію, відому на цей момент.

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Два влучання в залізничну частину мосту

Окремі підписники заявляють про два влучання в залізничну частину мосту. Ця інформація потребує підтвердження. Точні масштаби можливих пошкоджень наразі невідомі.

Зранку в четвер, 19 листопада, Генштаб ЗСУ влучно потролив Росію, натякаючи на нові удари по Кримському мосту.

«Збройні Сили України вітають міст Васко да Гама (Лісабон) зі званням найдовшого мосту в Європі!», — йшлося у повідомленні Генштабу.

Генштаб пожартував про пошкодження Кримського моста / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Зазначимо, що до 2018 року міст Васко да Гама у Португалії (завдовжки 12,3 км) офіційно вважався найдовшим мостом у Європі. Пізніше Росія незаконно збудувала Кримський міст (19 км), привласнивши цей статус. Коли внаслідок успішних операцій Сил оборони України рух Кримським мостом було серйозно пошкоджено та зупинено, українці почали масово жартувати у Мережі.

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Міст перекрили

Після чергової атаки на Кримський міст рух ним тимчасово перекрили. Окупаційна влада повідомила, що триває оцінювання завданих збитків.

Про це заявив призначений Росією очільник тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов. За його словами, відповідні служби працюють на місцях. Подробиць щодо пошкоджень та строків відновлення руху він не навів.

Україні допомогли «Крилаті модеми»

Для удару Україна використала ракети «Фламінго» та «Нептун» вітчизняного виробництва, обійшовши обмеження на системи Starlink і Starshield.

Під час атаки на Керченський міст українські військові застосували незвичну систему зв’язку — так звані «крилаті модеми». Це окремі безпілотники з комунікаційним обладнанням, які працювали в повітрі як ретранслятори сигналу між операторами та ракетами. Завдяки цьому військові могли контролювати політ засобів ураження на великій відстані, а не покладатися лише на заздалегідь запрограмований маршрут.

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Зеленський пояснив удар по Кримському мосту

Україна завдала удару по Кримському мосту у відповідь на систематичне руйнування Росією української інфраструктури. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю NBC News 18 листопада

За словами президента, Росія протягом війни знищувала українські мости й залізниці, а цього року зробила атаки на інфраструктуру однією зі своїх цілей. Зеленський наголосив, що Україна мусила відповісти, і назвав удар по переправі «абсолютно легітимною» відповіддю.

Володимир Зеленський заявив, що це був результат вже сьомого етапу операції, яка реалізовувалась кілька тижнів, була розроблена та координувалась Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі.

Видання The Guardian писало, що українська атака на Кримський міст стала серйозним ударом по Росії напередодні зустрічі Путіна з Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном у Шеньчжені. Час операції міг бути обраний із політичних міркувань.

У разі повного припинення руху мостом значення сухопутного маршруту через окупований південь України зросте. Зокрема, йдеться про трасу Р-280 із Ростова, яку, за даними видання, українські безпілотники атакують уже кілька місяців.

Кримський міст встояв частково

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада Кримський міст зазнав чергової атаки, після якої один із дорожніх прольотів впав у воду разом з арковою конструкцією переправи. Рух поїздів та автомобілів Кримським мостом було припинено.

18 листопада у Мережі з’явилися кадри руху поїзда залізничною частиною Кримського мосту після нещодавніх атак. На відео помітно, що сусідній автомобільний проліт та арка повністю знищені. На відеозаписі руху поїзда залізничною частиною Кримського мосту видно, що арка та дорожній проліт автомобільної частини вже відсутні.

Попри потужні вибухи та значні руйнування автомобільної частини, залізничне сполучення через міст було відновлено. Таким чином, рух залізницею частково відновив логістичне сполучення через Керченську протоку.

Як удари ЗСУ змінять логістику Росії

Експерти наголошують, що швидкий ремонт пошкодженої частини Кримського мосту неможливий через загрозу українських дронів для плавучих кранів. Руйнування спричинить в окупованому Криму фактичну блокаду, створивши загрозу дефіциту пального та змусивши РФ перенаправляти військову логістику на вразливий сухопутний коридор, що суттєво послабить південне угруповання ворога.

Крім того, уламки конструкції перекрили судноплавний Керч-Єнікальський канал, надовго заблокувавши вихід із Азовського моря та зупинивши експорт зерна й нафтопродуктів із річкових і морських портів регіону.

Нові можливості України

Операція проти Кримського мосту продемонструвала, що Україна здатна одночасно підтримувати високу інтенсивність ударів по території Росії та накопичувати ресурси для окремих масштабних операцій. Таку оцінку висловив військовий оглядач Ігаль Левін.

За словами експерта, особливістю підготовки до атаки стало те, що українські війська не припиняли застосування далекобійного озброєння заради накопичення ракет і безпілотників.

На думку військового оглядача, за останні пів року Україна суттєво підвищила не лише інтенсивність, а й ефективність своїх далекобійних ударів.

«Україна досягла того якісного переходу, коли зростає не лише кількість, а й рівень потужності», — наголосив він.

Левін вважає, що українські Сили оборони тепер можуть протягом тривалого часу підтримувати інтенсивність ударів і водночас зберігати резерви для спеціальних операцій. На переконання оглядача, саме ця здатність відрізняє нинішній етап застосування українського далекобійного озброєння від ситуації пів року тому.

Президент заявив про долю моста після війни

Президент України Володимир Зеленський підсумував, що після війни «цього моста у будь-якому разі не залишиться», та додав, що росіянам слід розуміти: «Крим — наша земля». Головною метою України він назвав припинення війни та досягнення миру.

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