Нова "бавовна" в Севастополі та Євпаторії: що наразі відбувається в окупованому Криму

Учора ввечері, 19 серпня, на заході та півдні тимчасово окупованого півострова російські туристи та місцеві знову чули серію гучних звуків. Дещо зафіксували на відео. І, як чути з коментарів за кадром, на Кримському мосту варто очікувати нових заторів.

Про ситуація на анексованому РФ півострові в ефірі телемарафону розповіла кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва.

Так, нічну тишу гучні звуки вчора розривали в тимчасово окупованому Севастополі, де місцеві говорили про ППО. Спалахи в небі також були зафіксовані і біля курортної Євпаторії над селом Заозерне. А у самому місті через звук вибуху навіть перервали якусь вечірню шоу-програму.

Місцеві телеграм-канали передають офіційну позицію окупаційної влади - в зону Криму залетіли безпілотники і їх нібито збила ППО. Втім, судячи з коментарів за кадром, словам з телевізора мало хто вірить.

Про те, що оксамитовий сезон у Криму стане для російських окупантів "бавовняним" не раз попереджала українська влада. Вчора ввечері в офіційному твіттері Міноборони України з'явилось ось таке нагадування: "Ми. Бачимо. Тебе. Українці зібрали 20 мільйонів доларів, щоб подивитися, як російські окупанти безтурботно курять на незаконному Керченському мосту. Як відомо, куріння в громадських місцях в Україні заборонено".

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А от до чого призводить паління чітко показали супутникові дані і висновки закордонних розвідок. Вибухи на аеродромі "Саки" у Новофедорівці минулого тижня вивели зі строю більше, як половину бойових літаків Чорноморського флоту Росії. Невдало покурили цього тижня і на воєнному складі у Джанкої. Там здетонували боєприпаси.

Стовп диму піднявся на аеродромі у Гвардійському поблизу Сімферополя. Згідно з даними з відкритих джерел, там дислокується 37-й змішаний авіаполк російських Військово-космічних сил.

Водночас Збройні сили України офіційно не підтверджували своєї причетності до серії вибухів у Криму. Влада окупантів лякає населення - ЗСУ випробовує ППО Криму перед Днем незалежності України. Курортники з характерним акцентом, можливо і самі того не відаючи, здають нам їхні позиції і словами, і картинкою.

Варто зазначити, що серпень в анексованому Росією Криму видався дуже неспокійним. Лише протягом тижня у різних районах півострова на декількох військових об'єктах сталася "бавовна".

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