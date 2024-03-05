Нова гаряча точка: РФ намагається відрізати постачання і створити оточення – спецрепортаж ТСН

Село Новомихайлівка стало новою гарячою точкою на фронті і ключовою після відходу українських військ з Марʼїнки, яку росіяни просто стерли з лиця землі. Аналогічну тактику тотального знищення застосовують і до цього села і сусідніх, постійно штурмуючи наші позиції. У такий спосіб намагаються пробитися до вкрай важливого для ЗСУ міста Курахове й оточити сусідній Вугледар. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко повернулась з околиць Новомихайлівки.

"Ми перебуваємо задалеко від лінії фронту, але навіть тут добре чути, як працює артилерія ворога і як прилітають КАБи на нашу лінію оборону. Ми – на Мар'їнському напрямку. Неподалік – місто Курахове. Саме його окупанти постійно обстрілюють і намагаються оточити", – зазначає Кирієнко.

Курахове на карті / Фото: t.me/DeepStateUA

За словами військових, на тлі авіаударів місцеві жителі починають поступово виїжджати з міста.

"Десантники 79-ї десантно-штурмової Таврійської бригади уже майже три роки на лінії фронту. Саме вони тривалий час тримали Мар'їнку, а тепер воюють на околицях. Мабуть, одна з найпотужніших українських бригад. Жодного разу вони ще не виходили ні на відновлення, ні на відведення, і зараз перебувають у найпекельнішій точці фронту", – додає наша кореспондентка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нова гаряча точка! Ворог намагається відрізати постачання і створити оточення

Троє поранених у Херсоні

Всю ніч, ранок і день окупанти гатять з артилерії по житлових кварталах. А в області обстріляли 18 населених пунктів. Побито 8 багатоповерхівок, два десятки приватних будинків, навчальний заклад, склади, заправка і цвинтар.

Донеччина

Донеччину росіяни атакували з безпілотників та артилерії. Також скидали керовані та фугасні авіабомби. Вбили літню жінку в Олександрополі. А у селищі Північне поранили місцевого жителя.

Харківщина

Є загибла від ранкового обстрілу і на Харківщині. Це жителька села Курилівка. В тому ж районі під ворожий вогонь потрапив водій "швидкої". У нього вибухова травма.

Сумщина

У На Сумщині окупанти поранили жителя Миропільської громади. По ній вдарили з мінометів та реактивної артилерії.

Одеса

А одесити пережили цієї ночі чергову масовану атаку дронів. Протиповітряна оборона збила над містом 18 із 22-х шахедів. Влучання спричинило пожежі, але без потерпілих.

Нагадаємо, 3 березня росіяни скинули КАБ на Курахове. Унаслідок атаки поранені 16 людей.

28 лютого росіяни закидали авіабомбами житлові квартали в Кураховому.

27 лютого армія РФ обстріляла Курахівську громаду з артилерії, внаслідок цього одна людина загинула і п’ятеро поранено.

Раніше ми писали, чи можуть Курахове, Торецьк, Часів Яр, Сіверськ та інші прифронтові міста стати новими Авдіївкою і Бахмутом.