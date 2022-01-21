Нова хвиля COVID-19: МОЗ прогнозує зібльшення кількості хворих і госпіталізацій

Ляшко закликає готуватися до стрімкого зростання кількості випадків COVID-19 на добу.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що під час нової хвилі COVID-19 потрібно готуватися до значної кількості госпіталізацій.

Про це інформує ТСН.ua.

"Якщо під час попередніх хвиль найбільша добова кількість у світі сягала 900 тис., то тепер ми маємо 3,5 млн випадків на добу", — зазначив міністр.

Ляшко вважає, що Україна не пройде нову хвилю COVID-19 з такою кількістю випадків, як було восени: максимум 27 тис. хворих на добу.

"Навіть ті цифри, що ми бачимо за останні три дні: 12-18-21 тис. показують, що треба готуватися до стрімкого зростання кількості випадків COVID-19 на день. Вони будуть відрізнятися від того, що ми бачили у попередні хвилі. Особливо враховуючи динаміку Франції, Італії", — говорить очільник МОЗ.

За його словами, кількість госпіталізацій у відсотковому відношенні менша, ніж була під час "Дельти". Проте все залежить від загальної кількості інфікованих.

"Якщо 10% від ста чоловік – це десять госпіталізованих, то 10% від 1000 чоловік, це 100 госпіталізацій", — наголосив Ляшко.

Міністр попередив, що кількість госпіталізацій буде велика, і навантаження на систему охорони здоров’я теж очікується велике через те, що буде реєструватися більше випадків.

"Але якщо буде більша кількість вакцинованих, то кількість госпіталізацій буде зменшуватися і випадки будуть не важкі і менше потребуватимуть реанімаційних заходів", — підсумував він.

Раніше Віктор Ляшко:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.