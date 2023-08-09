Нова хвиля мобілізації в РФ: коли відбудеться і скільки призвуть до лав окупантів

На думку експерта, мобілізація в РФ не викличе масових протестів, проте бунти можливі у самій російській армії.

Мобілізаційні заходи в Росії можуть посилити в вересні-жовтні, проте Кремль не буде оголошувати це публічно.

Таку думку висловив військовий експерт Олександром Мусієнко в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Він нагадав, що мобілізація в РФ у тому чи іншому вигляді продовжується.

"Не думаю, що це (мобілазація в РФ. – Ред.) буде оголошуватися публічно. Зрештою указ Путіна від 21 вересня 22-го року чинний. Йому ніщо не заважає проводити мобілізацію в рамках цього указу", – каже Мусієнко.

На думку експерта, у Кремлі бояться несприйняття мобілізації у російському суспільстві. Він нагадав, що найнижчий рейтинг Путіна був якраз у вересні минулого року, коли було оголошено мобілізацію.

"А чому так? Тому що вона (мобілізація, - Ред.) стосується великих міст, вона вже не буде стосуватися тільки тюрем. Звичайно, це приховати в повній мірі не вдасться, це стане відомо.

Цифри насправді різні називалися: від 150 тисяч орієнтовно, а можливо і більше. Тому що 150 тисяч – це тільки ті, кого вони хочуть набрати в резервну армію, яка має діяти на території Росії. Плюс вони, як зазначають, хочуть провести мобілізаційні заходи для ротації тих підрозділів і сил, яки зараз є на окупованій частині території України", – підсумував Мусієнко.

Чи можливий спротив росіян проти мобілізації

Мусієнко попереджає, що на протести простих росіян годі й очікувати. Ймовірно, спротив можливий уже у лавах самої російської армії.

Екперт наводить аналогії з подіями 1917 року, коли бездарне командування Російської імперії під час Першої світової кидало солдатів "на м'ясо". Як наслідок, це викликало бунти, відмову воювати, що і призвело до перевороту.

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Пріоритетний напрямок для окупантів, "феєрверки" в Росії та цілі для України | Олександр Мусієнко