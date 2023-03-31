Нова хвиля мобілізації в Росії: чи наберуть окупанти ще 400 тисяч солдатів

Плани військового командування РФ мобілізувати до армії ще 400 тисяч осіб є нереалістичними. Росіяни самі розуміють, наскільки складно вивчити і забезпечити всім необхідним стільки людей.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Їм важко набрати 400 тисяч, як би вони не казали. Є навіть побутове питання - де цих людей тримати, чим годувати, у що одягнути. Не кажучи про зброю, яку вони мають отримати. З засобами захисту теж у них є певні питання. І головне - щоб ці люди перетворилися на військовий підрозділ, там має бути багато служб, які забезпечують безпосередньо бойові дії. Кожен військовий підрозділ - це не тільки піхота, це служба озброєння, речова служба, це дуже багато структур, які перетворюють людей зі зброєю на військовий підрозділ. До того ж, їм потрібні, зокрема, командири первинної ланки - відділення, взвод, рота. Це мають бути фахівці, а не люди з вулиці", - пояснив військовий експерт.

За його словами, якщо росіяни хочуть "просто набрати людей і дати їм зброю, це буде не армія, а банда".

"Я впевнений, що росіяни це теж розуміють. В них навіть зв'язку толкового не буде. Їх привезуть, поставлять, вони не будуть знати, куди стріляти, куди бігти. Тому мені здається, що росіянам буде важко зробити з 400 тисяч повноцінний військовий підрозділ. До того ж, там масово ухиляються люди від призову. Вони будуть ховатися, тікати в інші країни. Ще питання, чи зможуть росіяни наловити цих 400 тисяч - це дуже велика цифра", - розповів Гетьман.

Нагадаємо, військова розвідка Великої Британії 30 березня повідомила, що російська влада готується розпочати велику кампанію з метою набору до армії додаткових 400 тисяч військовослужбовців. РФ позиціонує цю кампанію як набір добровольців, але існує реальна ймовірність, що росіян будуть примушувати вступати до армії, зазначають у розвідці.

В рамках першої хвилі мобілізації в РФ восени 2022 року до лав російської армії було призвано, за даними Кремля, 300 тисяч осіб. Президент РФ Володимир Путін у листопаді заявив про завершення мобілізації в РФ, але окремий указ про це він не підписував.

За даними експертів, після цього в Росії відбувалася прихована мобілізація. Зокрема, росіянам розсилали повістки під виглядом "уточнення облікових даних".

Водночас, російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми чи Ради Федерації.

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