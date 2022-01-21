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Нова хвиля небезпечна для дітей: лікар розповів про симптоми коронавірусу та те, хто у групі ризику

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Нова хвиля небезпечна для дітей: лікар розповів про симптоми коронавірусу та те, хто у групі ризику

4 січня 2021 року у Туреччині розробляють новий експрес-тест на коронавірус

Лікар додав, що серед симптомів коронавірусу є також і прояви інтоксикації. 

Коронавірусом все частіше хворіють діти. Так, наймолодшому пацієнту Львівської обласної інфекційної лікарні всього 6 років. 

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко. 

"Зараз у групі ризику ті самі люди, які були і раніше. Це – хворі на цукровий діабет, люди з хронічними ураженнями дихальної та серцево-судинної системи. Також зараз у зоні ризику діти. Вони зараз також значно частіше хворіють, ніж у попередні періоди", - пояснив медик. 

Лікар додав, що серед симптомів коронавірусу є також і прояви інтоксикації. 

"Основні симптоми – це підвищення температури, чхання, закладення носа або ринорея, здебільшого сухий кашель. Також прояви загальної інтоксикації, які супроводжуються болями в нижніх кінцівках, поясниці та верхніх кінцівках", - сказав Сергій Федоренко. 

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