Нова кохана Саакашвілі стверджує, що він уже розлучився з дружиною - ексклюзив ТСН

Нова кохана Саакашвілі стверджує, що він уже розлучився з дружиною - ексклюзив ТСН

Дружина Саакашвілі Сандра Рулофс поки не коментує нові стосунки чоловіка.

Навіть із-за ґрат Міхеіл Саакашвілі зміг створити сенсацію. Щойно його затримали, нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько виклала записане напередодні відео. Виявляється, вона та Міхеіл – пара.

Про це 2 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Поки він за ґратами, вона – в Трускавці, на партійних зборах. Дає ТСН ексклюзивне інтерв’ю.

"Ми були вчора ще з ним на зв’язку. Те, що сталось вчора, те, що його арештували, це дуже сумно і боляче мені особисто і політично", - зазначила Єлизавета Ясько.

Їхнім стосункам, каже Ліза, - більше року. Вона навіть знайома із мамою Саакашвілі і одним із його синів. А ще запевняє, що вона у нього нині - єдина жінка.

"Він не є досі одружений", - переконує Ліза.

Дружина Міхеіла Сандра Рулофс - із Нідерландів. У шлюбі подружжя має двох дітей. Два тижні тому родина відпочивала у Греції. Зараз Сандра в Тбілісі. ТСН намагається зв’язатись із нею, та відповіді поки немає.

1 жовтня дружина Саакашвілі виклала пост із підтримкою Міхеіла і назвала його переможцем. Сьогодні, 2 жовтня, лише показала, як голосує на місцевих виборах.

Більше про Саакашвілі та його участь у політиці в Грузії та Україні – на відео.

Новини України: перипетії Сакашвілі в Україні

Автори: Олена Мацюцька, Дмитро Фурдак

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