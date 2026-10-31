Нова лапа для Світлани: 16-річний школяр із Житомирщини створив протез для курки на 3D-принтері

Курка Світлана / © ТСН

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16-річний Євгеній Чуян із невеликого села на Житомирщині зробив протез для курки. Кінцівку вона втратила ще коли була малим курчам — унаслідок нещасного випадку. Тепер курка Світлана, а саме так її звуть, не лише місцева, а й інтернет-знаменитість. Сусіди ходять дивитися на диво-курку, а відео з нею набирає тисячі переглядів у соцмережах.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

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Трагедія курчати та порятунок від юного винахідника

Бабуся Євгенія Неля Володимирівна кличе курей на обід: «Тю-тю-тю, ходи!». Попереду всіх, трохи підкульгуючи, городом мчить Світлана — місцева знаменитість, яка стала відомою завдяки своєму протезу. Конструкцію замість лівої лапи, а разом із цим й ім'я для курки вигадав її онук — 16-річний Євгеній Чуян.

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Євгеній Чуян, винахідник: «Ось, бачите, тут рідкий силікон. Можете спробувати, що він м'який. Тут найтвердіше, а всередині силікон — він м'який, щоб їй ніде нічого не передавило. Вона його десь забруднила, пальці вже десь знову пообламувала... Ну ладно, переробимо».

Пані Неля пригадує, що Світлана вилупилася та зростала здоровим курчам, але одного дня потрапила у халепу.

Неля Козакевич, бабуся винахідника: «Щось на ногу начепила. Я, правда, зловила її, розрізала, та й таке. Потім пройшов деякий час, як вона без ноги...»

Так Світлана і стрибала на одній, аж доки долею бабусиної курки не перейнявся Женя. Хлопець живе у цьому ж селі, але на іншому кінці вулиці, тому часто заходить у гості.

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Євгеній Чуян, винахідник: «Мені стало шкода, що вона ходить без лапки. Що, всі кури ходять як кури, а вона що, без лапки буде ходити?»

Курка з протезом / © ТСН

Створення протеза на 3D-принтері та перші випробування

У Жені була не лише ідея, а й бачення, як її реалізувати. У школі є 3D-принтер, яким він навчився користуватися під час уроків інформатики. Для створення протеза потрібні були детальні параметри: хлопець зробив ескіз деталей, розрахував розміри курки та вагу майбутнього протеза.

Євгеній Чуян, винахідник: «З першої спроби не вийшло через те, що він був крихкий. Це я не передбачив, що він буде такий крихкий, і він зламався. Я його зняв і зробив уже міцніший».

Курка отримала свій новий пластиковий протез у вересні й одразу ж чкурнула на пробіжку — випробовувати штучну кінцівку на міцність.

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Надія Чуян, мати винахідника: «І це він, ви знаєте, зробив — ми навіть не думали, що так усе це вийде. Він одягнув лапку, і вона одразу пішла. І вона несеться, яйця несе — усе як має бути!»

Популярність у мережі та нові плани протезиста

Про курку на протезі Женін вчитель інформатики розповів своєму товаришу — актору та блогеру Євгену Яновичу, а той виклав відео у соцмережі, де воно швидко стало вірусним.

Євгеній Бутирін, вчитель інформатики: «Він прийшов до мене після уроку інформатики і сказав: "Подивіться, що я зробив". Це було дуже цікаве рішення. Я почав розпитувати, як саме він його реалізовував. Виріб дійсно цікавий. Я був вражений і вирішив цю історію трохи розголосити».

До двору пані Нелі потягнулися сусіди, аби подивитися на нову зірку всесільського масштабу. Дехто розпитував Женю, чи може він допомогти і їхнім домашнім тваринам. Юний протезист вирішив, що наступним у черзі за новою лапою буде сусідський кіт Мурчик, який також втратив кінцівку через нещасний випадок і зараз пересувається на трьох.

Сам Женя зізнається, що розробка протезів та 3D-друк для нього — це не просто розвага, а вибір майбутньої професії.

Євгеній Чуян, винахідник: «Ну, я ж закінчую школу, думав іти вчитися. Хотів у політехніку житомирську, щоб учитися на протезування чи, може, якусь робототехніку, щоб роботів робити. Мені дуже шкода людей, у яких рук немає... І вони теж хочуть жити повноцінним життям, і хтось має їм допомогти».

Тим часом курка Світлана після отримання протеза почала нести більше яєць і живе своє найкраще куряче життя. А оскільки через її активність штучна нога потребує періодичного ремонту, Женя сміється, що в його послуги входить і повне сервісне обслуговування.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ОЛЕШКИ! ТЕРМІНОВО З ЕВАКУАЦІЇ! Стан поранених у ДНІПРІ! КУРКА НА ПРОТЕЗІ | ТСН 18:00 30 жовтня

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