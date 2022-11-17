Нова масована атака РФ: куди влучили ворожі крилаті ракети та які наслідки

Вранці 17 листопада Росія влаштувала черговий ракетний терор України, знову атакувавши інфраструктурні об'єкти країни. Так, вибухи сьогодні пролунали в Києві, Дніпрі, Київській, Сумській, Вінницькій, Одеській та Харківській областях.

Куди поцілили ворожі ракеті та які наслідки обстрілів, ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо.

Скільки ракет запустив ворог

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що під час останньої повітряної тривоги 17 листопада ворог запустив по Україні 18 крилатих ракет.

Ігнат додав, що росіяни запускали ракети з літаків стратегічної авіації - бомбардувальників Ту-95 з району Каспію та Волгодонська Ростовської області РФ.

"Було 9 літаків залучено до ударів по Україні ракетами Х-101 та Х-555. Було запущено усього 18 крилатих ракет... Противник використав певні маршрути, заплутуючи системи протиповітряної оборони. Маємо влучання. Знаємо, що ворог бив по газовидобувній галузі та по оборонних підприємствах на Дніпропетровщині", - зазначив речник командування.

За його словами, 4 ракети були знищені в зоні відповідальності повітряного командування "Центр", також у цій зоні було знищено шість ворожих ударних безпілотників "Shahed", які противник запустив з території Білорусі. Також було застосування в акваторії Чорного моря крилатої ракети "Калібр", було застосування керованих авіаційних ракет з винищувачів з акваторії Чорного моря. Дві керовані ракети знищено. Дані по решті ракет, що пускалися, уточнюються, пояснив Ігнат.

Київ та область

Від 7:30 ранку в Україні почалася повітряна тривога. В Києві та області вона пролунала орієнтовно о 8:00, після чого з'явилися повідомлення про вибухи. Пізніше стало відомо, що це спрацювала ППО. Так, офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації повідомив, що під час повітряної тривоги ЗСУ над Києвом збили чотири ракети та п'ять іранських безпілотників. Над Київським водосховищем було збито два безпілотники іранського виробництва "Шахед", які запустили російські окупаційні війська.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба проінформував, що сили ППО збили декілька ворожих об'єктів, що цілилися у критичну інфраструктуру регіону. Він наголосив, що прильотів в області немає. Вибухи в Сумській та Вінницькій областях також були результатом роботи ППО. Про прильоти та збиття крилатих ракет або дронів там не повідомлялося.

Дніпро

Проте, на жаль, ми маємо влучання в інших регіонах України. Зокрема, у Дніпрі росіяни атакували "Південмаш", там спалахнула пожежа. Внаслідок обстрілу також поранено щонайменше 14 людей, серед яких є одна 15-річна дитина. Пошкоджені житлові будинки поруч із підприємством. Усі поранені люди перебувають в лікарнях міста.

Своєю чергою мер Дніпра Борис Філатов заявив, що внаслідок удару постраждала співробітниця мерії. Уламок ракети прорізав жінці пальто і застряг у тіло, наразі її оперують. Міський голова розповів, що під час ракетного обстрілу поранена разом із колегою робили свою роботу - допомагали немічним людям похилого віку. Філатов також опублікував моторошне фото.

Фото: Борис Філатов /Facebook

На обстріл Дніпра відреагував президент України Володимир Зеленський. Він також показав момент потужного російського ракетного удару по місту. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи сьогоднішню атаку РФ, наголосив, що нові ракетні удари по Україні націлені на видобуток газу.

Одеська область

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про ракетний удар по об'єкту інфраструктури. Водночас в оперативному командуванні "Південь" зазначили, що ворог поцілив по логістичному об'єкту в Одесі, внаслідок чого поранено людину. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі навколишніх підприємств.

Харківська область

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти під час чергової масованої атаки України вранці 17 листопада завдали ракетних ударів по Ізюмському району, де влучили по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали три працівники, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи, наголосив очільник області.

Обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування"

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що під вогонь РФ у східній частині країни потрапили об'єкти "Укргазвидобування". Однак де саме, Чернишов не назвав. За його даними, розбомблено декілька об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеня. Наразі про постраждалих не повідомляється, але інформація уточнюється. Державна служба з надзвичайних ситуацій вже ліквідувала пожежу, що виникла внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, що попередня масована атака РФ була 15 листопада. Тоді ворог випустив по Україні біля 100 ракет. Це була наймасштабніша атака окупантів від 24 лютого.

Силам української ППО вдалося збити 77 ракет, проте деякі все ж влучили в енергетичні об'єкти та будинки в Києві, де загинула жінка. Через обстріл було пошкоджено 15 об'єктів енергетичної галузі, через що в Україні знову запроваджено екстрені відключення світла.

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